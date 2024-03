Milenijalci bi mogli postati najbogatija generacija u historiji

Ovo je objavljeno u ovogodišnjem izvještaju britanske konsultantske kuće Knight Frank. Spomenuta generacija ljudi, koja se naziva i generacija Y, bi samo u Sjedinjenim Američkim Državama mogla naslijediti bogatstvo vrijedno čak 90 biliona dolara.

Liam Bailey iz spomenute konsultantske kuće smatra da će priliv bogatstva mlađoj generaciji vjerovatno pomoći u povećanju ekološki održivih investicija. prenosi Klix

“Čini se da su milenijalci shvatili poruku kada je u pitanju smanjenje potrošnje – 80 posto muškaraca i 79 posto žena (iz generacije milenijalaca) kazali su da pokušavaju smanjiti svoj ugljični otisak”, ukazao je Bailey.

Milenijalci hoće imati veliki finansijski priliv, ali su već pogođeni brojnim šokovima, kao što su izlazak Velike Britanije iz Evropske unije (Brexit), pandemija koronavirusa, inflacija, rat u Ukrajini i Pojasu Gaze te energetska kriza.

Prema izvještaju konsultantske kuće Knight Frank, očekuje se i to da će broj bogatih širom svijeta do 2028. porasti za 28,1 posto. Međutim, taj rast je značajno manji od rasta u pet godina do 2023., kada je iznosio 44 posto, prenosi Euronews.

Facebook komentari