Nemaju ružičast pogled na svijet: Ovo su najveći pesimisti horoskopa

Neki ljudi su u stanju da se žale cijeli dan zbog neke sitnice i da budu ljuti satima jer su ujutru prosuli kafu.

Čak i takve svakodnevne sitnice mogu kod njih da izazovu bes i melanholiju. Ovo su najnegativniji i najpesimističniji znakovi horoskopa, rangirani od blago negativnih do najpesimističnijih.

Bik

Bik je pre realističan nego pesimističan, ali njegova tvrdoglavost može da izvuče negativnost. Čak i ako im treba pomoć, Bik je neće tražiti. To ih čini ultra-konkurentnim. Njihovo tvrdoglavo ponašanje tera ih da se odupru promenama i da gledaju samo na negativnu stranu svake situacije.

Djevica

Baš kao i Bik, ovaj znak ne voli nepoznato. Device žude za redom, strukturom i hijerarhijom, i dok promene mogu da poboljšaju takve situacije, one su takođe svesne svih potencijalnih negativnih posledica i neželjenih efekata – obično pre nego što se dogode. Kler je dodala da njihovo perfekcionističko ponašanje takođe može da ih učini razdražljivim i preterano kritičnim prema sebi i drugima. To može dovesti do anksioznosti i negativnog razmišljanja.

Rak

Rak je poznat kao najosetljiviji znak zodijaka. Veoma je empatičan i brine o drugima. Ali pošto je vodeni znak kojim vlada Mesec, sklon je i raznim raspoloženjima, preteranim reakcijama i nesigurnostima. Rakovi ne mogu da odole da „sve to osete“, pa često dozvoljavaju da njihovi emocionalni instinkti i brige utiču na njihov širi pogled na situacije. Ovo može biti sjajno u okolnostima koje zahtevaju empatiju, ali pogubno u drugim okolnostima.

Jarac

Kao znak kojim vlada Saturn, planeta strukture i discipline, Jarčevi su najpoznatiji kao radoholičari i službenici, ali mogu da se ponašaju i kao pesimisti, kruti i bez emocija. Njihova želja da ostanu na pravom putu znači da vide rizike i „šta ako” iza svakog ćoška. Zato ne očekujte od njih da učestvuju u nekim improvizovanim aktivnostima. Takođe, nemojte očekivati da će otkriti svoja prava osećanja, prenosi 24sata.hr.

Najnegativniji znak: Škorpija

Kao i Rak i Ribe, ovo je veoma osetljiv vodeni znak. Poput Jarčeva, oni čuvaju svoja osećanja u sebi i veoma su zatvoreni u vezi s tim. Obično imaju problema sa poverenjem u druge zbog ranjavanja iz prošlosti. Pošto su toliko skeptični prema svima, svuda očekuju prljave trikove i imaju pomalo pesimističan pogled na svet. Njihove emocije su ekstremne kada osete da im je neko naneo nepravdu.

