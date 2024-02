Ove ženske osobine najviše privlače muškarce: Nisu stražnjica i grudi!

Struk i bokovi – ako žena ima oblikovan struk, odnosno on je uži u odnosu na bokove, muškarci će je oblijetati. Žene koje imaju tijelo u obliku kruške posebno su privlačne muškarcima, a zbog širokih bokova kasnije će im biti i lakše roditi.

Visoki glas – Kako žene privlače muškarci s dubokim glasom, tako muškarce privlače žene s visokim glasom. Muškarci ih smatraju ženstvenijima, ali i mlađima zbog toga.

Zdrava kosa – Muškarci obožavaju dugačku, ali zdravu kosu na ženama pa ako imate ispucane vrhove brzo posjetite frizerski salon te kupite proizvode za suhu kosu.

Manje šminke – Iako žene vole nositi make up i smatraju da će njima privući muškarce, istina je potpuno drugačija. Muškarci vole šminku na ženama, ali da je ona umjerena.

Osmjeh – Žene koje se često smiju izgledaju sretnije i zadovoljnije, a time su i privlačnije muškarcima.

Crvena odjeća – Žene koje nose crveno privući će više pogleda muškaraca. Stoga, ako ste slobodni, a ne znate kakvu ćete haljinu odjenuti za doček Nove godine, crvena bi trebala biti vaš prvi izbor.

Dužina ruku – Iako zvuči čudno, istraživanje je pokazalo kako muškarci vole žene s tankim dugačkim rukama.

Opći dojam – Muškarci vole žene koje su dotjerane i pokazuju da drže do sebe. Ne moraju one biti odjevene po zadnjoj modi i biti svaki dan profesionalno našminkane, no uredna kosa i odjeća te minimalan make up nešto su što mnogi muškarci gledaju na ženama. piše Vecernji list

