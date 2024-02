Šta učiniti kada ne uspijevate zaspati? Isprobajte neku od ovih tehnika

Wirecutter donosi nekoliko jednostavnih praksi koje možete isprobati kada vam napori da zaspite ne polaze za rukom. Svaki je podržan naučnim istraživanjem ili stručnim savjetima.

Što je najvažnije, lako ih je napraviti i ne zahtijevaju specijaliziranu opremu ili pripremu. Naravno, ako redovno patite od nesanice, vaš prvi korak bi trebao biti razgovor sa ljekarom. Međutim, ako se borite s povremenim napadima nesanice, ovo “tajno oružje” može vam pomoći da je pobijedite.

“Skenirajte” svoje tijelo

Iako zvuči kao čudan, visokotehnološki izraz, skeniranje tijela je oblik meditacije svjesnosti koja uključuje metodično fokusiranje na svaki dio vašeg tijela, od glave do pete. Studije su pokazale da tehnike meditacije svjesnosti poboljšavaju kvalitetu sna i mogu biti održiv tretman za odrasle s hroničnom nesanicom. To je zato što meditacija svjesnosti ima tendenciju da utiša ometajuće misaone obrasce koji izazivaju anksioznost i koji dovode do nesanice.

Zagrijte stopala

Ispostavilo se da ljudi koji nose čarape u krevet znaju šta rade. Mala studija iz 2018. godine pokazala je da spavanje u čarapama može pomoći da brže zaspite. Kako je naučnik za spavanje Roy Raymann rekao za Wirecutter, kada je koža topla, senzori temperature u vašem tijelu šalju signale u područje vašeg mozga koje je uključeno u spavanje i temperaturu. Mozak toplu kožu tumači kao signal da je u redu zadrijemati.

Masaža glave

Kada ležite u krevetu i gledate u plafon pokušajte locirati dvije tačke odmah iza ušiju. Ovo su Anmian tačke, prema tradicionalnoj kineskoj medicini, one igraju ulogu u unapređenju sna. Pošto je akupresura neinvazivna praksa, nije loše vidjeti da li funkcioniše za vas.

Lezite na leđa, zatvorite oči i locirajte Anmian tačke odmah iza ušne školjke, malo iznad koštanog dijela. Masirajte jednu ili obje vaše Anmian tačke srednjim ili kažiprstom nekoliko minuta.

Ustanite iz kreveta

Kad sve drugo ne uspije ustanite iz kreveta i promijenite okruženje. Stručnjaci za spavanje upozoravaju da bi izlazak iz kreveta trebao biti vaš posljednji napor. Američka akademija za medicinu spavanja preporučuje da izađete iz spavaće sobe da čitate ili radite neku drugu tihu aktivnost (uz prigušenje svjetla) ako ste budni i nemirni nakon 20 minuta neuspjelog sna. Kad se ponovo osjetite opušteno i pospano, pokušajte leći i zaspati. prenosi klix

