OVO SU NAJPOŽELJNIJE ŽENE HOROSKOPA: MUŠKARCI GUBE GLAVU ZA NJIMA

Lav

Kao djevojka i žena, ona će biti dragulj koji ćete rado pokazivati, ali i ljubomorno čuvati od očiju drugih jer njenom veličanstvu nema premca. Obožavaćete je, osloniti se na nju, jer ona je ta koja nikada ne zaboravlja emocije i potrebe svog izabranika. Ona je vaš životni saputnik, prijatelj, drug u ljubavi i nevolji, osoba bez koje nećete moći da zamislite ni jedan dan. Shvatićete i sami da vas niko neće voljeti iskrenije i realnije od nje, jer je njeno srce iskreno, nesebično i hrabro, a njen karakter, tijelo, izgled i glas biće vaša duhovna hrana i droga, piše hayat.

Strijelac

Ako ste imali sreće da vas žena Strijelac izabere i voli, na pola ste puta do raja. To će vam donijeti toliko uzbuđenja i pozitivne energije, da će vam trebati tri života da sve to potrošite. Ona će ispuniti vaš život srećom, ljubavlju i snagom, a njen pametan um i beskrajna kreativnost donijet će potpuno novu svježinu u vaš život i zajednički rad.

Rak

Rak je jedinstveno i neponovljivo dobro biće, odano i privrženo, To će potpuno promijeniti zakone fizike u vašem životu i okrenuće vam život naglavačke. Ona je u stanju da svaki dom učini domom i pruži vam iskrenu toplinu u svakom aspektu života. U krevetu je istovremeno nježna, snažna, senzualna, nesalomiva i nepredvidiva.

Facebook komentari