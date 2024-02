Tajne Zodijaka: Znate li koji su horoskopski parovi srodne duše?

Srodne duše ne moraju nužno biti romantične. Iako smo skloni osjetiti najjaču privlačnost prema romantičnim vezama, naš najbliži prijatelj, član obitelji ili mentor također može biti naša srodna duša.

Svaka osoba je jedinstvena, pa tako ne postoji niti jedan predložak kada je u pitanju ljubav. Stoga ćete se možda iznenaditi kada otkrijete da vaša srodna duša možda nije horoskopski znak s kojim ste kompatibilni, ali iako to možda i nije najlakši odnos, može biti sjajan jer vam pomaže da rastete.

Ako vas zanima ko bi mogla biti vaša horoskopska srodna duša, evo, prema astrolozima, tri horoskopska znaka koja su vam kompatibilna.

Ovan: lav, strijelac i vaga

Ovan je poznat po svojoj strasti i nagonu te su skloni partnerima koji će im omogućiti da zadrže osjećaj neovisnosti u vezi, a to su vatreni znakovi lav i strijelac. Ovan i lav se dobro slažu jer su oboje vrlo izravni i neće čekati da se njihova veza pokrene, dok su ovan i strijelac avanturistički znakovi, pa će se kad su zajedno osjećati kao da su kod kuće. Vaga, pak, ima potencijal srodne duše jer će ovnu pomoći da ostane uravnotežen u vrijeme stresa. Neovisni ovan možda će ponekad morati razmotriti i potrebe drugih, a tu uskače vaga.

Bik: jarac, ribe i škorpion

Kao znak Zemlje, bik žudi za praktičnim i stabilnim vezama. Zbog toga mu odlično paše jarac, jer oboje u odnosima cijene materijalnu i emocionalnu sigurnost. Bik i jarac su dva znaka koji imaju ono što je potrebno da budu ultimativni moćni par. Sanjiva riba možda se ne čini kao dobar par za bikovu energiju, ali ovo je znak u koji se bik može zaljubiti na prvi pogled. Ribe će pomoći da iskoristite kreativnije i duhovnije aspekte sebe te će pružiti naklonost za kojom žudite u vezama.

Konačno, bik sa škorpionom može ostvariti trajniju vezu jer oboje ostaju predani i izazivaju jedni druge dovoljno da oboje rastu u vezi. Bik i škorpion su ujedno i suprotni znakovi u zodijačkom kotaču, tako da već postoji prirodno privlačenje jedan prema drugome.

Blizanci: vaga, vodenjak i ovan

Blizanci trebaju partnera koji je pronicljiv i racionalan, a zračni znakovi obično su razgovorljiviji i vode svojim intelektom, zbog čega su blizancima privlačni vaga i vodenjak. Blizanci i vaga su i dva najšarmantnija znaka u zodijaku i odmah će se privući. Iako je vaga prizemljenija i sklonija partnerstvu, vodenjaci imaju tendenciju da se kreću sporije od vas i mogu testirati vaše strpljenje. S oba znaka blizanci imaju slične potrebe u vezi pa ona funkcionira. Blizanac i vodenjak vodit će mnoge fascinantne razgovore i privlačit će ih intelekt jedni drugih. Za dva zračna znaka to je jako važan faktor seksualne privlačnosti. Budući da blizanci također trebaju određenu razinu slobode u odnosima, cijenit će neovisnost ovna i njegovo samopouzdanje. Ovan može doći i oboriti vas s nogu razgovorima o avanturi i isprobavanju novih stvari.

Rak: škorpion, bik i jarac

Rak će ulagati u vezu samo ako ona obećava emocionalnu sigurnost, a škorpion im odgovara jer pristupa odnosima s istom razinom opreza kao i rak. Škorpioni se odupiru ranjivosti i testirat će odnos prije nego što daju svoje povjerenje, ali kada ove srodne duše rješavaju svoje strahove i otpore, mogu imati duboku i lijepu vezu. Bik također može raku pružiti osjećaj stabilnosti za kojim žude. Ova dva znaka izvlače najbolje jedno iz drugoga. Osim toga, oboje su kućni tipovi tako da će uživati u puno lijenih noći kod kuće. Konačno, zemljani jarac donijet će stabilnost u odnos i uvijek će učiniti da se rak osjeća sigurno. Jarac je suprotan znak raku, a mogu se privući posebno kada rade kao tim u uravnoteženom partnerstvu. Budući da su oboje vrlo orijentirani na ciljeve, ova veza može biti prilično moćna.

Lav: ovan, strijelac i vaga

Lavovi nisu samo strastveni, već se općenito vode srcem. Budući da njima vlada Sunce, koje govori o egu, lavovi obično imaju puno samopouzdanja i vole biti u središtu pozornosti. To nekima može biti malo zastrašujuće, ali i ovan posjeduje samopouzdanje, karizmu i snagu da slijedi lava. Svidjet će se i lavovoj romantičnoj i strastvenoj strani, osobito u početku.

Strijelac je također lavu odličan par jer je aktivan i pun avanture. Sa strijelcem nikad nije dosadno, a lav i strijelac mogu često brzo uletjeti u vezu i odmah osjetiti kompatibilnost. Odlično si odgovaraju i jer vole biti okruženi prijateljima i obitelji, a uvijek priređuju najbolje zabave.Tu je i šarmantna vaga, kojom vlada Venera pa se ovaj znak brine o svom izgledu i ima osjećaj za stil, što može itekako privući lava. Oba znaka cijene predanost, što je dobar faktor za dugotrajniju vezu.

Djevica: bik, ribe i jarac

Djevica je vrlo analitička i nastoji privući srodne duše koje će joj pomoći da ostane prizemljena i bezbrižna. Bik ima stabilan i uravnotežen pristup životu zbog čega se ova dva horoskopska znaka dobro nadopunjuju. Oboje privlače odnosi koji su praktični i imaju smisla. Iako je to možda presporo za neke znakove, savršeno funkcionira za njih dvoje. Nakon što su u potpunosti posvećeni jedni drugima, ova je kombinacija obično za cijeli život.

Djevica može imati puno uspjeha s jarcima, jer oba zemljana znaka cijene ambiciju i želju za strukturom. Djevica je poznata po tome što je kritična, ali to nije problem jarcu jer cijeni povratne informacije kako bi mogli raditi na poboljšanju sebe. To su dva znaka koja odlično funkcioniraju i u radnom okruženju zbog tihe snage i prirodne učinkovitosti, a ako traže ljubav, ova bi ih poslovna veza mogla dovesti i do ljubavne. Ribe su, pak, znak s kojim možete odmah osjetiti povezanost. Oni su vaš suprotan znak, tako da će fizička privlačnost biti jaka. I djevica i ribe su znakovi usmjereni na odnose, a ribe će djevici pomoći da iznese svoju romantičniju stranu.

Vaga: vodenjak, blizanci i strijelac

Vaga je znak povezan s partnerstvom i vezom, ali također treba dobru ravnotežu neovisnosti unutar odnosa. Kao zračni znak vaga je znatiželjna i uživa u učenju novih stvari ili doživljavanju novih mjesta, zbog čega joj savršeno odgovaraju blizanci. Međusobno uživaju u razgovoru i dijeljenju ideja. Vaga se dobro slaže i s vodenjakom jer oboje gaje strast prema pravdi i uključenosti u zajednicu, tako da će vaši zajednički interesi zaista daleko odvesti vašu vezu. Uvijek će biti nešto novo za razgovor. Vaga i vodenjak su zračni znakovi koji vole pitanja uma, mogu se sporije naći u drugim područjima, ali mentalno i intelektualno će odmah kliknuti. Strijelac također može biti srodni znak vagi zbog svoje tendencije da zadrže pozitivan način razmišljanja i pokušaju izbjeći dramu, što je savršeno za vagu, jer mrzi kada su stvari izvan ravnoteže. Vaga u vezi može pomoći strijelcu da uspori i bude malo analitičniji, dok strijelac može pomoći vagi da bude spontanija.

Škorpion: rak, jarac i bik

Škorpion ima jaku intuiciju i sposobnost da osjeti srodnu dušu. Kada škorpion osjeti da će netko biti važan u njihovim životima, to je prilično pouzdan osjećaj. Još jedan vodeni znak poput raka odlično odgovara škorpionu jer se oboje moraju osjećati emocionalno sigurno u svojim vezama. Neće prebrzo uskočiti u vezu, već će ići polako dok se oboje ne osjećaju sigurno.

Jarac je također solidan partner jer je prizemljen i stabilan, a kako oba znaka traže sigurnost, imaju sposobnost zajedničkog rada i stvaranja sigurnosti. Možda ćete morati biti strpljivi s jarcem kada je u pitanju otvaranje i ranjivost, ali isplatit će se. Također, mnoge veze škorpiona i bika su uspješne. Kada se bik obaveže, oni ostaju zajedno. Škorpion može računati na to, čak i kroz izazovna vremena. Osim toga, oboje su vrlo senzualni znakovi, tako da će seks sigurno biti fantastičan.

Strijelac: lav, ovan i vaga

Strijelac voli svoju neovisnost, ali može biti i prilično velikodušan u odnosima. Ima tendenciju vidjeti pozitivno u drugima i općenito vjeruje da će se stvari riješiti, stoga može biti uporan u uspostavi veze. Ipak, strijelac će se sporije odlučiti na brak. Privlače ga ljudi koji su neustrašivi, a ovan mu je zbog toga savršen spoj. Strijelčev drugi kolega vatreni znak – lav bit će zabavan partner koji može pružiti potrebnu stabilnost. Vrlo su kreativni, društveni i imaju sjajan smisao za humor. Vama dvojici nikada neće biti dosadno kad ste zajedno. Dva vatrena znaka zajedno su sila, a njihova veza prirodna, laka i kompatibilna. Vaga odgovara strijelcu jer oboje trebaju osjećaj neovisnosti unutar veze. Ovo nikad nije dosadan par, vage su po prirodi koketne, a strijelac se voli smijati i zabavljati druge. Njih dvoje mogu pronaći i otkriti svu ljepotu zajedničkog života.

Jarac: djevica, bik i rak

Jarac se nastoji usredotočiti na izgradnju svog profesionalnog i društvenog imidža, vrlo su ambiciozni i privlače partnere koji imaju slične ciljeve. Jarac i rak mogu podržati jedni druge u ispunjenju svojih snova. Zemljani znakovi djevica i bik su privlačne jarcu jer imaju praktičan pristup životu. Oboje su prizemljeni i imaju spor i stabilan pristup vezama, što će jarac cijeniti.

Jarac i bik će se brzo povezati i njegovati intelektualno stimulirajući odnos, međutim potrajat će do razvoja dublje veze jer su oba znaka obično suzdržanija pri izražavanju i razgovoru o svojim osjećajima. No, jednom kada uspostave povjerenje, veza može trajati cijeli život.

Jarac i djevica također odlično funkcioniraju jer imaju vrlo slične načine razmišljanja. Postavili su visoke standarde za sebe i ljude s kojima se povezuju. Vrlo su orijentirani na ciljeve i uvijek gledaju prema budućnosti. Oba znaka će, ako postoje problemi u vezi, riješiti ga što je prije moguće.

Vodenjak: vaga, blizanci i strijelac

Intelektualni i znatiželjni vodenjak voli dobre razgovore, zbog čega se slaže sa zračnim znakovima vage i blizancima. Vodenjaka privlači šarm vage, a oba znaka trebaju intelektualnu stimulaciju i otvorenu komunikaciju u svojim odnosima. Seksualno, vas dvoje također dobro odgovarate i dobro ćete se zabaviti u krevetu. Vodenjak s blizancima može voditi neprekidne razgovore, a imaju puno toga zajedničkog: oboje volite biti u blizini prijatelja, volite učiti o novim stvarima i oboje ste vrlo komunikativni. Svi zračni znakovi također su prilično neovisni. Vodenjaka će zainteresirati i strijelac. Oba su znaka usmjerena na zajednicu i zajedno uživaju u aktivnom društvenom životu. Vodenjaka može odmah privući strijelac jer izgleda samopouzdano i neovisno, a to su osobine koje vodenjak cijeni.

Ribe: rak, bik i jarac

Kao sanjar i mistik, ribe traže vezu duše s drugom dušom, a često im je potreban partner koji je utemeljen i praktičan. Bik može biti romantični partner ribama, oni su prava kombinacija praktičnog i romantičnog, što ih čini savršenim spojem. Jarac, pak, nije poznat po tome da je romantičan, ali će često privući ribe jer balansiraju jedni druge i mogu osjetiti trenutnu iskru koja im pomaže da formiraju čvrstu vezu. Mogu trenutačno osjetiti povezanost i s rakom, a odnos ribe i raka može biti bajkovita romansa. Budući da ste oboje vodeni znakovi, oboje ste vrlo usklađeni sa svojim emocijama i bit ćete vrlo obzirni jedni prema drugima. Imat ćete osjećaj da se samorazumijete, piše Gloria.

Facebook komentari