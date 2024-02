Bikovi će se oslanjati na svoju privlačnost, a Strijelce čeka vrlo zanimljiv i dinamična sedmica na poslu

OVAN

LJUBAV: Vaš privatni život više neće biti toliko atraktivan, ali neće biti ni prazan. Ovi dani mogli bi se opisati kao pomalo monotono razdoblje kad se neće događati ništa posebno zanimljivo. Bit će poziva za zabave, ali s površnim odnosima.

KARIJERA: Većina glavnih poteza ovisit će o drugima, ali vi polako dio preuzimate u svoje ruke. Sreća da je tako, jer imate potrebu razviti neke svoje ideje u praksi. Utoliko će doći do poboljšanja na vašem radnom mjestu. Slobodno se izrazite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite poneku brigu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

BIK

LJUBAV: Bit ćete privlačni i poslužiti se erotikom i seksom za potpuno zavođenje. To će vam zapravo najbolje ići od ruke u privatnom životu. Ako pokušate malo više razgovarati s drugom stranom, naići ćete na nerazumijevanje. Zato šutite i jednostavno volite.

KARIJERA: Postavili ste stvari na njihovo mjesto i sad ćete raditi mirnije. Vama sada tako i odgovara. Dosta vam je buke. Posebno dobro razvijat će se samostalni poslovi, odnosno oni u kojim možete pokazati svoju individualnost. To ćete se i više angažirati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pomozite nekom djetetu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

BLIZANAC

LJUBAV: Ovih dana smanjit ćete svoje izlaske i više se usredotočiti na zajednički boravak u svom domu. Neće vam više biti potrebne društvene atrakcije. Bit će dovoljno ostati kod kuće s voljenom osobom ili poći na neko mjesto gdje ćete biti sami.

KARIJERA: Neće biti mnogo vremena za raspravljanje i analiziranje. Trebat će reagirati u trenutku i donositi ispravne odluke. Vi ste po prirodi spretni, pa ćete se i ovaj put dobro snaći. Dat ćete sve od sebe da uspijete. Drugi će vas podržati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pad imuniteta. Uzmite vitamine.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

RAK

LJUBAV: Oni koji su u duljim vezama imat će sve jaču potrebu za intimnošću, pa će se najvjerojatnije povući u mir svog doma gdje će uživati udvoje. Oni koji još traže srodnu dušu mogli bi polako upadati u iskušenje tajne ljubavne veze.

KARIJERA: Pogledajte malo bolje oko sebe i naći ćete mnogo ljudi koji bi željeli surađivati s vama. Potrebno je bolje se povezati i osmisliti kvalitetniji organizacijski plan. Kad to napravite, trebat će još razraditi neke detalje. Osmislite ih kvalitetno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je prekid jednog prijateljstva.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 5

LAV

LJUBAV: Ako čeznete za ljubavlju u svojoj samoći, malo bolje pogledajte osobe iz svoje radne sredine. Jedan mail ili telefonski poziv mogao bi vam donijeti vrlo ugodno poznanstvo, a kasnije možda i nešto više. Oni koji već jesu u vezama uživat će u svojoj svakodnevici.

KARIJERA: Niste potpuno svjesni svojih mogućnosti. Od vas se očekuje više i bolje zato što ste za to sposobni. Potrudite se odraditi ono što morate, a onda se posvetite onom što želite. Tako ćete napredovati na stabilan i siguran način. To je vaš stil.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne budite preskromni.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

DJEVICA

LJUBAV: Ovih dana vi ćete biti jako zanimljivi drugima, te u svakom trenutku spremni za razgovore. Mnogi će razvijati svoju društvenu crtu. Ako već jeste u vezi, ona bi se trebala poboljšati, a partner će biti sklon više se vezati za vas. Samci će često izlaziti.

KARIJERA: Kako tjedan bude odmicao, vama će postajati sve jasnije da se vaši poslovi dugoročno počinju stabilizirati. Ova spoznaja potaknut će vas na razvoj novih planova. Ipak, nedostajat će vam energije da ih odmah ostvarite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne ulazite u rasprave s nadređenima.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

VAGA

LJUBAV: Bit ćete aktivni u stvaranju kontakata, pa ako ste još sami, mogli biste nekoga upoznati. Barem za ugodan razgovor uz kavu. Neki će potrošiti više od planiranog kako bi impresionirali dragu im osobu. Ipak, kad sve zbroje, bit će zadovoljni.

KARIJERA: Uvidjet ćete da se umarate, te da vam treba dva put više vremena za obaviti stvari koje inače obavljate brže. Zato je potrebno pažljivo isplanirati radne sate i ekonomizirati sa svojim snagama. Vi to dobro znate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno se odmarajte i dovoljno spavajte.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

ŠKORPION

LJUBAV: Vaš ljubavni život nastavit će se razvijati dobro. Bit ćete zadovoljni postignutim. Oni koji su još sami izlazit će bez pritiska da se nešto mora dogoditi. Bit će zabavljanja, ali i ugodnih doživljaja u ozračju vlastitog doma. Jedan opušten privatni tjedan.

KARIJERA: Radni tjedan bit će šaren. S jedne strane, jedva ćete čekati da se izrazite i pokažete što sve možete, no s druge strane, o nekim temama bit će mudrije šutjeti ili ih odgoditi. Najbolje će proći oni koji će znati balansirati. Budite budni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Slijedite svoju intuiciju.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

STRIJELAC

LJUBAV: Nećete biti u najboljoj ljubavnoj formi. Ponekad ćete se čak osjećati frustrirano, ali to ćete vrlo brzo zaboravljati. Ponašat ćete se nemarno i nekonvencionalno. Druga strana neće vas uvijek razumjeti. Objasnite svoja raspoloženja, ali ne predetaljno.

KARIJERA: Pred vama je tjedan povećanih kretanja. Mnogi će putovati u drugi grad zbog posla. Sve to će vas osvježiti, te probuditi nove ideje kako unaprijediti ono što radite. Bit će i onih koji će s lakoćom razmjenjivati nove informacije sa suradnicima. piše Večernji list

ZDRAVLJE&SAVJET: Provjerite stanje svog auta.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

JARAC

LJUBAV: Bit ćete veseli zbog stvari koje su vam drage. Uslijedit će ugodne zabave bez previše pompe, kao i opuštenost u krugu dragih vam osoba. Činit će vam se da je sve moguće. Bit ćete otvoreni i imati povjerenja u one koji vas vole. Zadovoljstvo je tu.

KARIJERA: Pred vama su neke nove mogućnosti. Odgovori na prije postavljena pitanja vjerojatno će stići. Sve vas to usmjerava na daljnji rad u kom mogu doći do izražaja neki vaši mali talenti, ali i znanje. Kontaktirat ćete mlade suradnike.

ZDRAVLJE&SAVJET: Potreban je oprez u prometu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

VODENJAK

LJUBAV: Vjerojatno ćete imati potrebu malo se distancirati od voljene osobe ili će vaše ljubavno raspoloženje splasnuti. No jednako ćete ostati raspoloženi za zabave, pa će izlazaka biti. Ipak, odnosi koje ćete stvarati ostat će na površnoj razini.

KARIJERA: Bit ćete učinkoviti u obavljanju poslova, ali nisu nemoguće oštrije riječi. Mogle bi dogoditi da vas pogrešno protumače ili krivo shvate. Zato se potrudite biti što jasniji ili ne objašnjavajte ništa kao baš ne morate. Radite po pravilima.

ZDRAVLJE&;SAVJET: Budite oprezni u prometu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

RIBE

LJUBAV: Zbog povećane aktivnosti na drugim područjima života povremeno ćete morati odgoditi neki ljubavni susret. Potrudite se da nekim darom pokažete pažnju partneru kako se ne bi osjećao zapostavljen. Samci će spajati ugodno s korisnim.

KARIJERA: Nakon postavljanja dobrih financijskih temelja, nastavit ćete graditi dalje. Mnogi će ovih dana preispitivati svoju listu poslovnih prioriteta i planova. Mijenjat će ono što im je na prvom mjestu. Bit će spremniji na određene rizike.

ZDRAVLJE&SAVJET: Istražite koji vam sport odgovara.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Vaga, Škorpion, Ribe

