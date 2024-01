3 pogreške koje lako mogu ubiti i najbolji brak – i kako ih riješiti

Pogreške kojima supružnici sabotiraju svoju vezu i vode je u propast:

1. Guranje problema pod tepih

Mnogi misle da će problem nestati ako ga zanemare. Ali, u partnerima može tinjati nezadovoljstvo i s vremenom se pretvoriti u vulkan koji će svaki čas eksplodirati, kaže stručnjakinja za veze Valerie Greene.

Navela je primjer:

Paul i Stacey radili su duge radne sate i provodili puno vremena odvojeni, i iako su bili ljubazni jedno prema drugome, počeli su se osjećati kao cimeri. Sve više su se udaljavali jedno od drugoga. Nisu pričali o svojim emocijama, već su se pretvarali da je sve u redu dok su se u isto vrijeme duboko u sebi osjećali usamljeno i ogorčeno. Tako im je bilo ‘lakše’.

Jednog ju je dana on zamolio da obavi jedan mali zadatak, a ona je eksplodirala na njega: ‘Kako se usuđuješ tražiti od mene da učinim još jednu stvar kako bi ti mogao ići gledati televiziju kad u kući ni prstom ne mrdneš!’. Predbacivali su jedno drugome koješta do iznemoglosti. On je nakon toga nekoliko dana spavao na kauču.

Nakon toga su imali vrući seks, a ona je rekla: ‘Mislim da se trebamo češće svađati. Tada smo barem stvarni jedno s drugim!’.

– Nažalost, kad parovi ostanu u ciklusu izbjegavanja sukoba, svađa i popravljanja intimnosti, svađe s vremenom postaju sve štetnije i brak polako umire tijekom tog procesa. No postoje i drugi načini za stvaranje strasti, a to je da dijelite svoje osjećaje prije nego se pretvore u velike svađe – pojasnila je Valerie Grenne.

Međutim, napominje, ponekad parovi naprave drugu ozbiljnu pogrešku dok pokušavaju podijeliti što osjećaju.

2. Okrivljavanje partnera za problem

– Kada kritizirate svog partnera zbog njegovog ponašanja, čak i ako ono uzrokuje problem, što mislite kako to utječe na njega? Isto onako kao što se i vi osjećate kad vas netko kritizira. Ako vam draga osoba kaže: ‘Nikad ne čistiš za sobom! Što nije u redu s tobom?’, kako vi reagirate? Možda se osjećate napadnuto i kontrolirano – kaže stručnjakinja.

– Čak i ako kritizirate voljenu osobu na ‘ljepši’ način, to je ne motivira da se promijeni. Naime, iako ljudi mogu biti motivirani pravilima i kaznama kratkoročno, to će vas koštati ljubavi i povezanosti. Ono što bi motiviralo vašeg supružnika da se promijeni je ista stvar koja ih je motivirala da učine one prekrasne stvari koje su činili za vas dok ste se zaljubljivali jedno u drugo. Sjećate li se kada ste bili duboko zaljubljeni i kad vam je bilo prirodno raditi dobre stvari kako bi se druga strana osjećala dobro? Taj osjećaj možete vratiti – pojasnila je.

3. Pokušaj dobivanja svađe

– U ljudskoj je prirodi tijekom svađe pokušati dokazati da ste u pravu tijekom svađe, jer nitko ne želi biti u krivu, zar ne? Recimo da ste pobijedili, a vaš se partner osjeća krivo, ali gotovo je sigurno da kasnije noć neće biti zabavna. Znate onaj osjećaj kada ste oboje usklađeni i uživate u društvu jedno drugoga? U ovakvim situacijama se odričete toga jer pokušavate partnera pobijediti. U konačnici se oboje osjećate povrijeđeno i nepovezano – objašnjava Valerie Greene.

– Uvijek postoje ‘dvije strane medalje’ i dva gledišta na istu stvar. Ono što zapravo želite napraviti je kreirati rješenje koje će zadovoljiti i vaše potrebe i partnerove, jer onda ste oboje u istom timu – dodala je.

Njezini savjeti za zdravu vezu, a time i sretniji brak

1. Pričajte o osjećajima i potrebama

– Jedan od najboljih načina kako izbjeći ‘nagaznu minu sukoba’ i sabotiranje ljubavnog života je posvetiti se hrabroj komunikaciji. To znači izazvati samoga sebe i reći na glas što trebate i osjećate. U početku se možete osjećati ranjivo, ali nakon vježbe to postaje lakše i može vam spasiti brak – kaže stručnjakinja.

Navela je primjer razgovora: ‘Dušo, kad ostaviš posuđe u sudoperu ja se osjećam loše jer ja to kasnije moram isprati i staviti u perilicu. Voljela bih da nije sve na meni, da se mogu više opustiti’. prenosi Radiosarajevo

– Zatim, nakon što ste pokrenuli komunikaciju, mogli biste se nadovezati: ‘Hvala što si me saslušao’ – savjetovala je.

2. Cijenite partnera za sve što je dobro kod njega

– Kao što smo ranije spomenuli, ljudi koji rade nešto zbog kritike zapravo neće biti dugoročno motivirani. Studije ponašanja pokazuju snagu i učinkovitost pozitivnog poticaja za dugoročnu promjenu ponašanja. Ponekad naš ponos stane na put isticanja dobrih djela koja čini draga osoba, osobito ako smo bili ljuti na nju. Ukoliko se ne trgnete i ne promijenite nešto, vi zapravo sabotirate vlastitu vezu – kaže Valerie Greene.

Navela je primjer razgovora: ‘Bez obzira jesam li bila ljuta na tebe ili ne, promijenit ću našu dinamiku tako što ću ti reći što mi se sviđa kod tebe’.

– Svaki dan je prilika da svoju vezu poboljšate kada si postavite za cilj pronaći ono dobro i ukazati supružniku na to – dodala je.

3. Vratite ravnotežu u vezu

– Neki supružnici uđu u kolotečinu u kojoj su prestali njegovati romansu i umjesto toga svoj brak vode kao posao. Zdravi odnosi i brakovi trebaju ravnotežu zajedničkog donošenja odluka, kao i divne trenutke zabave, zadovoljstva, veselja, šašavosti ili dijeljenja priča. Možete vratiti ravnotežu u svoju vezu stvarajući više ovih vrlo povezujućih trenutaka – savjetuje stručnjakinja.

– Bez obzira koliko ste zaposleni, postoje načini za stvaranje pozitivnih iskustva u braku. U konačnici ćete se ponovno osjećati kao da ste u istom timu te da želite raditi stvari jedno za drugo, ne iz obveze, već iz ljubavi. Nije li to cilj? Dakle, ako želite vratiti malo radosti u svoj brak ili vezu, možete isprobati neke stvari – kazala je ova stručnjakinja za veze pa podijelila još nekoliko savjeta:

Provedite 5 minuta pružajući/primajući nježan dodir, poput masaže stopala ili milovanja lica.

Stvorite načine za povezivanje prije nego što odete na posao ili kada se vratite kući, čak i ako je to samo dijeljenje onoga čemu se veselite ili ispitivanje supružnika o najvažnijim događajima u danu.

Napravite ritual povezivanja nekoliko minuta prije spavanja, čak i ako imate različita vremena odlaska za spavanje. Možete razgovarati o onome na čemu ste zahvalni ili o čemu sanjate. Razgovor na jastuku pomaže u osjećaju povezanosti.

– Sve u svemu, ako ste voljni isprobati ove savjete i pitate se hoće li djelovati, onda je korisno znati da su mnogi brakovi oživjeli zahvaljujući njima. Odlukom kako je danas taj dan, dan za početak primjene nekih novih smjernica u vezi, to postaje laka navika koja će vašu ljubav održati cijeli život – zaključila je Valerie Greene, a prenosi yourtango.com.

