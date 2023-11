Ginekolog otkrio koju je najbizarniju stvar izvukao iz spolnog organa pacijentice: Odakle to tu?

Odlazak kod ginekologa na godišnji pregled trebao bi biti važan datum u kalendaru svake žene. Čak i ako ne sumnjate na neke negativne stvari, i dalje vam je potreban pregled da biste bili sigurni da ste zdravi.

I dok su pacijentice te kojima je neprijatno, desi se da ljekarima bude znatno neugodnije.

Doktor Marko Kaliks koristi društvene mreže kako bi informirao veći broj žena o ginekološkim stanjima. Osim što dijeli svoja iskustva, često objašnjava i neke neobične slučajeve koje su ga zadesili.

Jedan svoj video je nazvao: “Najčudniji slučajevi koje sam doživio kao ginekolog”.

– Nemojte ovo propustiti jer će biti zanimljivo – počeo je priču on i prisjetio se pacijentice koja je došla vidno uznemirena kod njega jer ne može da spava.

Pregledom je utvrdio šta je uzrok njene uznemirenosti i insomnije.

– Kada sam stavio spekulum, mislio sam da je to neka udica. Na kraju smo vidjeli da je to bubašvaba koju moram da uklonim – rekao je on i objasnio da ovo nije prvi put kako se susreće s čudnim i bizarnim slučajevima jer je nekim ženama morao vaditi prezervative, zaglavljene igračke za odrasle i slično.

Objasnio je da mu nije jasno kako je bubašvaba završila u vagini.

Video je postao viralan te je u rekordnom roku skupio gomilu komentara šaljivog karaktera, dok su neki pokušali da dokuče “misteriju”. prenosi Avaz

