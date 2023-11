KAD TE ŠEF U NJEMAČKOJ UHVATI KAKO SE ŠETKAŠ A NA BOLOVANJU SI: Gastarbajter objasnio ima li pravo da ti da otkaz! Samo u 1 slučaju

On je u svom videu na Tik Toku postavio pitanje možeš li da ostaneš bez posla ako si otvorio bolovanje a šef te vidi ili “uhvati” kako se švrćkaš okolo.

Odmah je dao i odgovor koji glasi da u principu ne može jer iako na bolovanju možeš da radiš sve do granice do koje to ne utiče na tvoje zdravlje.

Međutim od svakog pravila postoji i izuzetak a taj je da otkaz, tvrdi on, može da se dobije ako je ljekar u obrazloženju bolovanja naredio mirovanje i ležanje u krevetu do prestanka bolesti.

@projektnjemacka uhvaćen vani na bolovanju #krankgeschrieben

On je objasnio i novine u sticanju njemačkog državljanstva i tvrdi da će odsad uslov biti 5 godina provedenih u Nemačkoj.

