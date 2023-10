Ovo su, prema astrolozima, najtvrdoglaviji znakovi Zodijaka

Sljedeći put kad naiđete na posebno tvrdoglavu osobu, umjesto beskonačnog raspravljanja s njom radije razmotrite njezin horoskop. Prema astrolozima, ovo su najtvrdoglaviji znakovi zodijaka; od pomalo svojeglavih do potpuno nepopustljivih; i njih ćete teško natjerati da priznaju da su u krivu!

Rak je osjetljiv i brižan, ali njihova tvrdoglavost dolazi do izražaja kada se radi o njihovoj obitelji i prijateljima. Ako brane nešto ili nekoga do koga im je stalo, vjerojatno neće odstupiti. “Rakovi cijene emocionalnu sigurnost, a ako osjete da je ugrožena, kandže im izlaze van i čvrsto se drže svog stava”, kaže Raquel Rodriguez, astrologinja iz Nomadrsa.

Lav

Ovi kraljevi i kraljice džungle uvjereni su u činjenicu da je njihov put jedini ispravan—i vrlo su dobri u uvjeravanju drugih u to. “Lav je vatreni znak Zodijaka i nema problem sa svojim stavom pa svima govori svoju istinu i djeluje iz srca”, kaže Briana Saussy, astrologinja u Sacred Arts for Soulful Seekers. “Nije ga briga sviđa li se to drugima ili ne, a javno mnijenje na njega nema prevelik utjecaj.”

Jarac

“Jarci su tvrdoglavi, ali uglavnom zato što su vrlo disciplinirani i usredotočeni”, kaže Rodriguez. Ako su postavili cilj ili trebaju dovršiti popis obaveza, ništa ih neće spriječiti da to i obave. Međutim, problemi nastaju zbog toga koliko su uskogrudni u svom pristupu”, tvrdi Rodriguez i dodaje da ih ta posebna osobina čini otpornima na promjene ili nove ideje do kojih nisu sami došli. prenos Vecernji list

Škorpion

Sve sami istraže što ih čini iznimno inteligentnima i vještima u istraživačkim projektima, ali također znači da imaju dokaz za sve. Škorpion će rado saslušati vaše mišljenje, ali ništa što kažete neće ga pokolebati. Njegova emocionalna dubina potiče njegova uvjerenja, pa može biti neumoljiv kada podržava svoje mišljenje. A uz to, nikada neće zaboraviti da ste se pokušali posvađati s njim.

Bik

Izraz “tvrdoglav kao bik” nije došao niotkuda, a jednom kada se Bik odluči, gotovo ga je nemoguće uvjeriti u bilo što suprotno. Poput svake životinje, lako će se i naljutiti, pogotovo kad ih netko izazove. “Ne gubite vrijeme pokušavajući mu promijeniti mišljenje”, upozorava Saussy. Ovaj zemljani znak ne vidi sam sebe kao nefleksibilnog već vjeruje da je nepopuštanje jedini način da živi svoj život i trudi se uvijek postići ono što želi.

