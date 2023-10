Opasnije nego što se čini: Ovo je osam posljedica pretjeranog gledanja u ekrane

Naime, čovjekov biološki sat ‘podešava’ se u skladu s izmjenama dana i noći. Zato, ako noću ostajemo budni ‘buljeći’ u umjetno svjetlo, ono će oslabiti stvaranje melatonina i poremetiti rad našeg biološkog sata, pa tako i potaknuti razvoj niza smetnji i bolesti

Osim učestalih glavobolja i nesanice, pokazalo se da oštećuje vid, slabi imunitet, pamćenje i koncentraciju te povećava rizik od bolesti srca. Svakodnevno, višesatno izlaganje plavome svjetlu s ekrana, koje ometa proizvodnju melatonina, dovodi se i u vezu s većim rizikom od pretilosti te tako i dijabetesa tipa 2, tvrde naučnici s Harvarda.

Naime, ispitanicima koji su svaki dan sve kasnije odlazili na počinak, a prije spavanja bili izloženi umjetnom plavom svjetlu, postepeno su rasle i razine glukoze u krvi.

“Također, utvrđeno je da im je smanjena proizvodnja leptina, hormona zaduženog za osjećaj sitosti, zbog čega su se sve više prejedali i doveli se u stanje predijabetesa”, tvrde stručnjaci s uglednog univerziteta.

Korisni trikovi:

Ugasite svjetlo – TV i mobitel ne drži se u spavaćoj sobi, a na spavanje treba ići najkasnije u 23 sata.

Pauza – Nakon 20 minuta gledanja u ekran, bilo danju ili noću, skrenite pogled i odmorite oči 10-ak minuta.

Tokom pauze – Zagledajte se u predmet udaljen sedam metara. Ako nastavljate s gledanjem u ekran, ponovite vježbu.

Posljedice pretjeranog gledanja u ekrane:

Loša memorija – Svjetlost s mobitela ili laptopa može negativno utjecati na vaš mozak, poremetiti spavanje, izazvati nesanicu i narušiti vašu memoriju

Slaba koncentracija – Dugo gledanje u osvijetljeni ekran po mraku snižava kvalitetu sna pa vam se sljedeći dan teže koncentrirati i razdražljiviji ste nego inače

Nesanica – Nakon više neprospavanih noći zbog gledanja u mobitel naše tijelo je puno neurotoksina koji dodatno pogoršavaju nesanicu i remete san.

Depresija – Izloženost ekranima do sitnih noćnih sati blokiraju proizvodnju najjačeg antitumorskog borca u tijelu, melatonina što može dovesti do depresije.

Pretilost – Plavo svjetlo s ekrana može poremetiti hormone u tijelu, a to dovodi do poremećaja prehrane i na kraju ljudi se počinju sve više debljati.

Sindrom suhog oka – Dok gledaju u ekran, ljudi trepću tri puta rjeđe te se stvara osjećaj ‘pijeska u očima’. Tu pomažu češće pauze i umjetne suze.

Oštećuje mrežnicu – Studije pokazuju kako svjetlo s ekrana mobitela ili televizora oštećuje mrežnicu, odnosno unutarnju ovojnicu oka.

Siva mrena – Česta izloženost plavom svjetlu može stvoriti sivu mrenu, zamućenje u leći oka, pokazale su studije. prenosi Radiosarajevo

