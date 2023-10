ČETIRI HOROSKOPSKA ZNAKA KOJA SE PODIŽU IZ PEPELA: Život ih ne mazi, ali oni znaju kako da se oporave od udaraca sudbine

Mnogo puta smo čuli da život nije što i poljem preći. Svako od nas upada u teške situacije, često onda kad se tome najmanje nadamo. Ali, dok neki horoskopski znaci ne umiju da se izbore sa izazovima koje im sudbina priređuje, dotle neki drugi uspevaju da istrpe šamar sudbine i nastave dalje kroz život uzdignute glave i s verom u bolje sutra, piše republika.

Astrolozi su izdvojili četiri znaka Zodijaka koja se najbrže dižu iz pepela.

1. Škorpija

Osobe rođene u ovom vodenom znaku poznate su po upornosti i snazi volje. Čak i onda kad im život zada težak udarac, Škorpije neće dići ruke i povući se u tišinu, razočarane zbog onoga što im se desilo. One će uvek pronaći način da iz teške situacije izađu osnažene i da nastave dalje, sa mnogo više energije i želje za uspehom.

2. Jarac

Dinamični Jarac je orijentisan ka cilju, a neizvesnost doživljava kao šansu za lični napredak. Odlučan je da prevaziđe sve problematične situacije i da ne dozvoli sebi ni trenutak patnje, niti samosažaljenja. Jarčevi su uvereni da im uspeh i sreća neće izmaći ako se dovoljno potrude i ako se prilagode promenama koje život nosi.

3. Strijelac

Kao najveći optimisti Zodijaka, Strelčevi su uvereni da ih na svakom koraku čeka neka srećna okolnost. Čak i onda kad ih život ošamari, oni veruju da će se situacija veoma brzo preokrenuti u njihovu korist. Uz to, nikad se neće libiti da zatraže savet od članova porodice ili bliskih prijatelja sa kojima će ujedno podeliti i teret koji im je život u datom trenutku natovario.

4. Ribe

Kad bi mogle da preuzmu teret svih ljudi na svoja pleća, nežne i empatične Ribe bi to svakako uradile. Iako mnogi pretpostavljaju da će ih životne brige kad-tad slomiti, Ribe su zapravo izuzetno izdržljive. One su u stanju da procesuiraju loše događaje veoma brzo i da „hodaju sunčanom stranom ulice“ čak i onda kad se sve oko njih ruši. Koliko ih to košta, to samo Ribe znaju, ali im dostojanstvo ne dozvoljava da drugi vide koliko su povređene.

Facebook komentari