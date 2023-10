Na koja 4 horoskopska znaka će pomračenje Sunca u Vagi najviše uticati?

Danas oko 19 časova će se dogoditi mlad mjesec i pomračenje Sunca u znaku Vage.

Radi se o prvom pomračenju u ovom znaku, a ciklus ovih pomračenja na relaciji Ovan/Vage okončaće se u proljeće ljeto 2025. godine.

Ovaj nebeski događaj signalizira brz i transformišući obrat u životima svih nas i uticaće na svaki znak Zodijaka.

Ipak, na ova četiri znaka će uticati najviše:

Djevica

Pripradnike ovog znaka očekuju značajne promjene na finansijskom polju.

Djevice će biti u prilici da jasnije vide kako raspolažu novcem i da promijene štetne obrasce ako ih imaju.

Osim toga, pomračenje Sunca bi mogla da Vas podstakne na traženje povišice ili bolje plaćenog posla, kao i na neke krupnije investicije poput kupovine nekretnine.

Rak

Bikovi će biti podstaknuti na odluke vezane za dom i stanovanje. Pripadnici ovog znaka će u ovom periodu možda kupiti nekretninu ili će preurediti svoj stambeni prostor.

Moguće je i da se presele ili da riješe neka važna i sporna imovinska pitanja.

Takođe u ovom periodu može da dođe do nekih događanja u životu jednog od roditelja ili do promjene u vašem odnosu, jer sada dolaze do izražaja stvari koje su dosad bile skrivene ili nedovoljno poznate, a povezane za vašim odrastanjem i djetinjstvom.

Bik

Pred Bikovima su novi počeci na polju posla ili zdravlja.

Naredni period i uticaj pomračenja Sunca u Vagi iskoristite da donesete važne odluke vezane za svoju rutinu ili svakodnevicu.

Isto tako, možete da osjetite potrebu da promenite posao, jer na postojećem ne možete više da napredujete i razvijate se.

Stoga je bitno da pronađete mjesto na kojem će vas više cenite i mesto na kojem ćete moći da naučite nešto novo.

Ovan

Očekuje vas novo poglavlje, a neki od vas bi mogli da započnu zajednički život sa partnerom i da se odluče za brak.

S druge strane, ako ste duže vrijeme nesrećni ili nezadovoljni svojim brakom, može da dođe do ozbiljne krize ili čak i razvoda, ako ne uspete da riješite međusobne probleme.

Možda vas na to podstakne i nova ljubav odnosno osoba koja će vas emocionalno probuditi. prenosi novi

