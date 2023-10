LJUBAVNI HOROSKOP ZA 2024.: JEDNI ĆE DOŽIVJETI FILMSKU LJUBAV, A DRUGi GNUSNI PRELJUB

U prvoj polovici 2024. romantika će biti na pretek. Za one koji su u aktivnoj potrazi za životnim partnerom ovo će razdoblje biti uspješno. Očekuje se i jačanje skladnih obiteljskih zajednica.

Moguće je da će vam se takva stabilnost ponekad činiti dosadnom, ali zvijezde će pomoći da se ponovno rasplamsa ognjište bračne ljubavi.

OVAN

2024. godina obećava da će i muškarci i žene doživjeti romantične emocije. Prema horoskopu, u proljeće ćete morati donijeti konkretne odluke koje se tiču ​​osobnog života. Ako na vrijeme reagirate na situacije, možete računati na miran razvoj sretne zajednice.

Partneri bi trebali unijeti više romantike u postojeću komunikaciju i ne štedjeti tople i nježne riječi jedno za drugo. Ovo je sjajno vrijeme za slobodne Ovnove – mogu se susresti sa svojom sudbinom. Kako bi sve dobro funkcioniralo, potrebno je razviti povjerenje, a ne voditi se hirovitim sebičnim željama.

BIK

Da bi pronašli sreću u ljubavi, samo trebaju ostati svoji. Život će biti ispunjen radošću ako se ponašate prirodno i cijenite svaki trenutak. Ne morate nositi maskirna odijela i graditi dodatne granice. Za one koji imaju problema u osobnom životu i žele se s njima oprostiti, proljetni vjetar bit će vjetar preporoda: prognoze su izuzetno povoljne.

Do jeseni će se romantične zajednice pretvoriti u sve jače i dublje, a brakovi će težiti snazi ​​i dugovječnosti. Supružnici bi se trebali suzdržati od bilo kakvih nesuglasica i sukoba uzrokovanih ljubomorom: stalne svađe su destruktivne.

BLIZANCI

Zvijezde kažu da će predstavnici ovog horoskopskog znaka imati sreće u ljubavi. Odnos između supružnika postat će romantičan, ljubazan, topao i nježan. Kako bismo održali toplinu obiteljskog ognjišta, moramo imati povjerenja jedni u druge te biti otvoreni, iskreni i tolerantni prema partnerovim karakternim manama.

Prema istočnom kalendaru, 2024. je savršeno vrijeme za razmišljanje o novom članu obitelji. Slobodnim Blizancima važno je da iskoriste sve mogućnosti i češće posjećuju ona mjesta na kojima će moći upoznati svoju buduću ljubav. Proljetni mjeseci posebno su pogodni za buduća poznanstva, no puno zanimljivih stvari možete očekivati ​​i na jesen.

RAK

Ako Rakovi sanjaju promjene u romantičnoj sferi, više ne bi trebali odgađati donošenje sudbonosnih odluka – puno je produktivnije odmah poduzeti akciju. Samci mogu bezbrižno odlaziti na spojeve i dopustiti si neobične avanture. Oraspoložit će vas i lagani, neobavezni flert.

Ako želite, u travnju ćete moći započeti dugoročnu vezu. Iako bi moglo doći do razočaranja bliže jeseni, općenito će godina biti pogodna za stvaranje i jačanje obiteljskog ognjišta. Svemir vam savjetuje da budete sigurniji u sebe i da ne odbacujete odmah prilike koje se ukažu.

LAV

Godina Zmaja prema kineskom kalendaru zadovoljit će one rođene u zviježđu Lava. Očekuju ih ugodni događaji u osobnom životu. Prva polovica godine bit će pozitivna pa je važno ne odgađati romansu za kasnije.

Pojavit će se mnoga nova poznanstva, a međusobne simpatije s nekima kasnije će prerasti u duboke i snažne osjećaje. Nemojte odbiti priliku za flert ili izlazak na spoj. Kako bi obiteljske zajednice postale jake i sretne, zvijezde preporučuju da supružnici razmaze svoje polovice ugodnim iznenađenjima i češće izgovaraju riječi zahvalnosti.

DJEVICA

Osobni život Djevice 2024. godine obećava da će biti ispunjen pritajenim osjećajima, zbog kojih će aspiracije u karijeri nestati daleko u pozadinu. Za samce će se to pretvoriti u brzi kaleidoskop — do kasne jeseni bit će preplavljeni živim emocijama. Bilo bi dobro da se do listopada odlučite kako biste planirali svadbeno slavlje za studeni.

Udane Djevice osjećat će se smireno i voljeno, ali ne smiju zaboraviti koliko je važno održavati vatru u ognjištu ljubavi. Potrebno je držati korak s partnerima ne samo riječima, već i djelima.

VAGA

2024. godina bit će pravi trenutak da Vage priznaju svoje osjećaje osobi s kojom bi voljele provesti cijeli život. Zahvaljujući iskrenosti i poštenju, partnerstvo će biti snažno, stabilno i skladno: svaki novi dan donosi mnogo sretnih trenutaka. Zvijezde preporučuju Vagama da češće prakticiraju mirne trenutke i da se ne uzrujavaju ako stvarnost ne ispuni uvijek i najluđa očekivanja.

Takvo ponašanje pomoći će im da postanu neodoljivo privlačni suprotnom spolu. Ovo je glavna tajna pronalaženja prave ljubavi.

ŠKORPION

Astrološka karta onih rođenih pod pokroviteljstvom ovog znaka zodijaka ne daje najtočnije ljubavne prognoze, ostavljajući mogućnost odabira bilo koje od opcija. Slobodnim Škorpionima sudbina daje velike šanse za sudbonosni susret.

Romantična iskra može se zapaliti u poznatom okruženju — u krugu poslovnih partnera ili starih prijatelja, no umrežavanje može dovesti do suprotnih rezultata. Dugogodišnji partneri otvorit će se s neočekivane strane i pomoći u donošenju važnih zaključaka. U nekim slučajevima korisno je preispitati svoje uobičajene manire i izraziti spremnost na ozbiljan razgovor.

STRIJELAC

Predstavnici ovog znaka okupat će se u moru ljubavi. Moći će uživati ​​u sreći i radosti i ništa neće pomutiti njihov mir. No, kako idila ne bi bila uništena, Strijelci trebaju preuzeti punu odgovornost za svog partnera, obitelj, drage i bliske osobe. Slobodnima će ljeto biti idealno razdoblje za objavu zaruka ili braka.

Važno je sklapati saveze s onima koji su dokazali svoju ljubav i odanost: ako romantični osjećaji nisu izdržali test vremena, malo je vjerojatno da će postati čvrst temelj za izgradnju obitelji. Držati zajedno “slomljene naočale” također je uzaludno.

JARAC

Pragmatični Jarci često više vole samoću od velikih i bučnih društava. Međutim, ako odlučite biti samac cijelo vrijeme, to može odgoditi osnivanje obitelji na neodređeno vrijeme. Zvijezde sugeriraju da je 2024. dobra godina za početak romantične veze sa svojom potencijalnom srodnom dušom.

Od proljeća do sredine ljeta Jarci će imati zanimljiva i obećavajuća poznanstva: moguće je da će se slučajni susret pokazati obećavajućim. U stabilnim obiteljima sve će ostati isto, ali za jačanje obiteljskog ognjišta dobro je češće činiti romantične geste, priređivati ​​iznenađenja, darivati ​​darove, pokazivati ​​brigu i nježnost, kao i razgovarati.

VODENJAK

Siječanj-lipanj bit će posebno povoljan za predstavnike ovog znaka u njihovom osobnom životu. Možete organizirati romantične sastanke, upoznati prijatelje, ići na mini izlete, duge šetnje prirodom, sudjelovati u korporativnim zabavama. Bliže sredini godine, mnogi će parovi prijeći na kvalitativno drugačiju razinu: odlučit će živjeti zajedno, objaviti zaruke, registrirati službeni brak i odlučiti imati dijete.

Glavna stvar je da je partnerstvo izgrađeno na uzajamnom poštovanju, a ljubavnici ostaju otvoreni i vjerni jedno drugom. Onda, dugoročno gledano, ozbiljne svađe i potpuni prekidi definitivno nisu prijetnja.

RIBA

Zvijezde obećavaju uspješno razdoblje u vašem osobnom životu. Proljeće 2024. najbolje je vrijeme za jačanje ljubavnih veza. Ako se pojave poteškoće, Ribe će se moći dogovoriti s partnerom i situacija će se postupno normalizirati, a zajednica jačati. Kako ne biste ulazili u nepotrebne rizike, potrebno je ukloniti zavidne i otrovne osobe iz svog društvenog kruga, au isto vrijeme ojačati i obnoviti odnose s pravim prijateljima.

Ljeto obećava da će biti što harmoničnije, ispunjeno pozitivnim emocijama i ugodnom komunikacijom. Slučajan susret moći će se pretvoriti u ljubav na prvi pogled.

Prema astrološkim prognozama, 2024. godina bit će zanimljiva za sve horoskopske znakove. Ali važno je razumjeti da su to samo predviđanja. Kako će se sve dogoditi u stvarnosti uvelike ovisi o samoj osobi…

Izvor: Stil

Facebook komentari