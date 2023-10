SMIJEMO LI PRESKOČITI VEČERU?

Različite dijete i zauzet raspored doveli su do toga da sve više ljudi ostane bez večernjeg obroka, ali istraživanja pokazuju da to ima negativne mentalne i fizičke posledice. Šta bi trebalo da znamo o sve češćoj praksi preskakanja večere?

Svi su čuli floskulu da je doručak najvažniji obrok u danu, ali i večera je važna. To je posljednji veliki obrok u danu, a za mnoge ljude, večera je prva stvar koja pada sa njihove liste obaveza kada se raspored popuni večernjim obavezama, događajima i aktivnostima. Odlazak bez večere može se desiti slučajno kada se zbog ručka osećate siti i nakon večere, a postoje i oni koji namjerno preskaču večeru jer se drže vremenski ograničenog perioda za ishranu koji se završava popodne ili praktikuju različite dijete. prenosi Hayat

Važnost večere

Večera nije samo treći dnevni obrok. To je ujedno i posljednja prilika u danu da svom tijelu date kalorije i ishranu koja mu je potrebna da napreduje prije nego što odete na spavanje, što je za većinu ljudi najduži period u 24 sata kada ostanu bez hrane.

Šta se dešava kada preskočite večeru?

Kad god jedete, ili ne jedete, to pokreće niz reakcija u vašem tijelu. Čak i male promene u redovnim obrocima mogu narušiti vašu sposobnost da regulišete svoj apetit jer variranje dnevne rutine ishrane remeti cirkadijalne ritmove, 24-časovni ciklus koji upravlja mnogim telesnim funkcijama, prema pregledu objavljenom u avgustu 2021. u časopisu Current Opinion in Biotechnologi. Dugoročno, redovno preskakanje obroka može imati negativan uticaj na vaše zdravlje.

Preskakanje ručka ili večere posebno povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, prema studiji objavljenoj u martu 2023. u Journal of the Academi of Nutrition and Dietetics. Kratkoročno, preskakanje večere može dovesti do fluktuacija šećera u krvi zbog čega se osjećate kao da ste pod stresom ili vam nedostaje energije, piše Everyday Health.

Kao opšte pravilo, stručnjaci predlažu da pojedete nešto u uobičajeno vrijeme za večeru, čak i ako ste siti od velikog ili kasnog ručka, kako bi vaše tijelo bilo po rasporedu.

Preskakanje obroka takođe može uticati na vaše mentalno zdravlje. Prema studiji objavljenoj 2020. godine u časopisu Innovation in Aging, starije osobe koje su preskakale obroke češće su doživjele simptome depresije, anksioznosti i nesanice od onih koji nisu.

Može li preskakanje večere pomoći u gubitku težine?

Smanjivanje obroka može izgledati kao prečica do gubitka nekoliko kilograma. Vremenom, međutim, preskakanje večere nije dobra strategija za gubitak težine. U stvari, preskakanje večere bilo je najveći prediktor povećanja telesne težine u studiji objavljenoj u januaru 2021. u časopisu Nutrients. Odustajanje od doručka, ručka ili večere može vas učiniti podložnijim razvoju poremećaja u ishrani, prema studiji objavljenoj u aprilu 2022. u časopisu Eating and Veight Disorders. Bolji pristup bi mogao biti unos više kalorija za doručak i ručak, a zatim unos manjeg broja za večeru, što bi ga činilo najlakšim obrokom u danu.

