AKO SANJATE SMRT DRAGE OSOBE TO ZNAČI SAMO JEDNO: Ne produžujete mu ŽIVOT, već se sprema ova LOŠA stvar

Sigurno vam se bar nekoliko puta u životu desilo da sanjate nečiju smrt, te da vas tajs an uznemiri i da ostanete pod lošim uticajem cijeli dan.

Iako je ovo san koji je veoma teško zaboraviti, ne mora značiti da će se on obistiniti. Sagledajte naprije vašu životnu situaciju, vrlo vjerovatno ste pod velikim stresom i brigama, to se manifestovalo na vašu podsvijest, što je i uzrokovalo vaš san. San u kome neko umire sigurno želite da zaboravite, no, potrebno je da se prisetite što više detalja iz sna da biste mogli što bolje da ga rastumačite. Naša podsvest nam govori kroz snove.

Evo koja su sve tumačenja ovog vrlo neprijatnog sna.

Šta znači sanjati da je neko umro?

Sanjati smrt osobe koju ne poznajete znači da se u posljednje vrijeme oko vas dešavaju razne promjene. One mogu direktno ili indirektno uticati na vaš život.

U pitanju su velike promjene kao što je selidba u drugi grad, vjenčanje bliske osobe, novi posao nekoga od vaših bližnjih ili tome slično.

I pored svih tih promena vi se osjećate odsječeno od čitave situacije. Kao da vas ne dotiče to što se dešava i sve vam je to nekako strano.

To može značiti da vam treba vremena da prihvatite da se promjena zaista desila i da će se u vašem životu nešto promijeniti kako god se vi osjećali povodom toga. Budite strpljivi i imajte razumijevanja za sebe, jer se svi na svoj način nosimo sa promjenama.

Sanjati smrt bliske osobe

Retko šta je toliko teško kao sanjati da je neko umro, a naročito je teško sanjati smrt osobe koju poznajete. Prema narodnim vjerovanjima, kada sanjate nečiju smrt to znači da ste mu produžili život. No, da li je zaista tako?

Tumačenja iz sanovnika su nešto drugačija, vjeruje se da ako sanjate smrt nekoga koga poznajete i ko vam je blizak, da to znači da postoje razmirice u odnosu sa tom osobom.

U suštini, sanjati nečiju smrt znači da treba da se pripremite na raščišćavanje odnosa, možda ćete morati da kažete ono od čega dugo strepite. Možte će se neki odnosi u potpunosti prekinuti, a možda će se promijeniti. Vaša podsvijest ovakvim ni malo prijatnim snom želi na to da vas upozori.

