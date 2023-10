Pomoć kod teških, BOLNIH I UMORNIH NOGU: Potapanje stopala u toplu vodu pomaže kod prehlade, ali NA OVAJ NAČIN

Lekari tradicionalne orijentalne medicine veruju da kupke za stopala i Ahilove tetive zagrevaju i opuštaju celo telo i pomažu pri izlečenju ženskih tegoba. One pomažu u borbi protiv neplodnosti, seksualne disfunkcije, problema sa menopauzom, nepravilnih ciklusa i bolnih menstruacija.

Svakome ko je bio prehlađen kao dete, baka ili mama su spremale lavor pun tople vode kako bi potopili stopala i zaustavili bolest. Ali, da li ovaj starinski lek zaista pomaže? Može li se prehlada oterati toplom kupkom?Potapanje stopala u tolu vodu zbog prehlade jeste korisno, ali samo ako to učinite kako treba. Suština postupka je da topla voda poboljšava cirkulaciju u nogama i pospešuje “odliv” u gornje delolove tela, koji su više pogođeni virusima.

Dakle, kada potpimo noge značajno olakšavamo stanje respiratornog trakta, sinusa i pluća. Ali, samo ako to učinite prema određenim pravilima.

Prvo pravilo je da to nikako ne treba činiti ako imate visoku temperaturu, ako ste trudni ili imate kardiovaskularne bolesti. Takođe, u slučaju da bolujete od povišenog krvnog pritiska ili ako u narednih nekoliko sati planirate da izađete napolje.

Najčešće greške

Kada govorimo o potapanju nogu u toplu vodu, obično to činimo samo do gležnjeva. Velika greška, postupak će biti mnogo efikasniji ako ih potpite do potkolenica. Tako da je umesto lavora daleko bolji izbor kofa!

Drugi problem je temperatura vode. Najčešće koristimo toliko vrelu da jedva možemo da izdržimo da potopimo noge i tu je velika greška. U početku voda bi trebalo da bude oko 38 stepeni, nakon 3-5 minuta dodajte malo tople vode, dovodeći temperaturu do 40-42 stepeni. I držite noge potopljene još 5-10 minuta. Nakon završetka postupka, obucite tople čarape i idite u krevet. I bez izlaska napolje u naredna 3-4 sata,piše Žena

