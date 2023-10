DRŽANJE TELEFONA U RUKAMA DOK STE NA WC ŠOLJI MOŽE BITI OPASNO: JAVLJAJU SE OZBILJNE POSLJEDICE

Gastroenterolog dr. Seti otkrio je na svom TikToku da to nikako nije dobra ideja te je upozorio sve koji koriste mobilne telefone dok sede na wc šolji da to ne rade.

Rekao je da bi se moglo “činiti bezopasnim skrolovati kroz fidove društvenih mreža ili odgovarati na neke e-poruke” dok sedite u WC-u, ali upozorio je da to zapravo može imati “neke ozbiljne posljedice”.

MOŽETE DOBITI HEMOROIDE I POKUPITI BAKTERIJE

Prvo, korištenje telefona dok obavljate veliku nuždu može dovesti do dugotrajnog sjedenja na wc šolji što može uzrokovati naprezanje i pritisak na vaš rektum i anus. To može dovesti do problema kao što su hemoroidi, analne fisure pa čak i rektalni prolaps – istakao je dr. Seti.

Još jedan problem je što to može biti leglo bakterija. Istraživanja su pokazala da je prosječan pametni telefon prljaviji od javne wc šolje – dodao je.

Prošle godine su naučnici sa Univerziteta u Arizoni otkrili da mobilni telefoni imaju deset puta više bakterija od većine wc šolja.

No, ako zaista morate sa sobom imati mobilni dok sjedite na WC šolji, dr. Seti predlaže da ga očistite dezinfekcijskom maramicom prije izlaska iz kupatila. prenosi hayat

