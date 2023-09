DA LI PSI PLAČU? Evo da li su njihove SUZE povezane sa EMOCIJAMA, postoji GLAVNI razlog za to

Štenci uče da komuniciraju sa vama kroz svoje postupke (mahanje repom, kontakt očima, maženje pored vas, itd.). Oni takođe komuniciraju vokalizacijom. Postoji čitav niz zvukova koje vaše štene može da proizvodi. Oštar cik, glasno lajanje i — da — cviljenje i plač. Za vlasnika šteneta koji voli, tužni zvuci kao što su cviljenje i plač mogu biti najteži za rešavanje. Štene koje plače cepa vaše srce.

Pa zašto vaše štene plače? Zavisi, ali često možete da nagađate na osnovu toga kada se plač dogodi.Razlozi zbog kojih bi psi mogli da plaču

“Štenci mogu da plaču iz nekoliko razloga”, kaže Zazi Tod, dr i autor knjige Vag: The Science of Make Iour Dog Happi. „Od starosti od 3 do 6 nedelja, štenci plaču kada su daleko od gnezda. Njihov plač tera da ih mama pronađe“, kaže Tod. U ovom slučaju, plač je prirodno ponašanje koje majci daje do znanja kada štenacima nešto treba.

Tod takođe sugeriše da plakanje može značiti izlet na otvorenom. „Vaše štene možda plače kada je u kući jer će možda morati da ode u toalet“, kaže Tod. Kao deo vašeg kućnog treninga, u ovom slučaju je dobra ideja da požurite svoje štene napolje.Neki vlasnici kućnih ljubimaca plač tumače kao želju da budu nahranjeni. Ali ako se pridržavate redovnog rasporeda hranjenja koji ste uspostavili uz pomoć svog veterinara, ne bi trebalo da hranite svoje štene između obroka.Plač i cviljenje takođe mogu biti signal da vaše štene boluje. To je manje uobičajeno, ali ako ste isključili druge uzroke, obavezno se obratite svom veterinaru o ovoj mogućnosti.

Suština je da štenci ponekad plaču kada su pod stresom. Ako obratite pažnju, obično možete shvatiti šta izaziva taj stres i pronaći način da pomognete svom štenetu da se oseća bolje., piše Daily Paws.

