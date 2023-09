Intimni odnosi u srednjim godinama: Ovo su odgovori na pitanja koja je mnogima neugodno postaviti

Psihoseksualna terapeutkinja Kate Moyle otkriva isprobana rješenja za uobičajene poteškoće s kojima se susrećete kada je riječ o seksu u srednjim godinama. Pomogla je stotinama parova da poboljšaju svoje seksualne živote – najčešće boljom komunikacijom u spavaćoj sobi i izvan nje.

Istina je da većina jednostavno ne zna kako razgovarati o seksualnim problemima, a da se ne uzrujaju, kaže terapeutkinja. Za razliku od ostatka života, gdje se usponi i padovi prihvaćaju kao normalni, kada je u pitanju seks, često se pretpostavlja da su poteškoće simptomi problema u vezi – a neznanje kako zatražiti pomoć čini stvari još gorima.

Ali gotovo svaka poteškoća se može prevladati ako joj znate pristupiti.

Ovo je sedam pitanja o seksu u srednjim godinama koja muče najviše ljudi i provjerena rješenja, prema Moyle:

Što je dobar seks i kako ga možemo imati?

Toliko se pojedinaca brine rade li to ‘ispravno’, osobito s novim partnerom. Strah od izvedbe stvaran je i za muškarce i za žene, i nije sve kao u filmovima u kojima se sve odvija besprijekorno. Pravi seks podrazumijeva udaranje o zube, čudne položaje, čudne zvukove i brigu o tome kako izgledate, mirišete i kako vas partner osjeća. Ali ništa od toga ne znači da seks nije dobar. Najbolji seks događa se kada komunicirate svoje osjećaje i potrebe te ste otvoreni prema partnerovim. Sjajan seks može podrazumijevati vrhunske orgazme, naravno, ali često najbolja vrsta uključuje pravu povezanost i zabavu.

Muškarci često pogrešno vjeruju da se radi o tome koliko dugo mogu izdržati ili o veličini penisa, ali to je daleko manje važno od toga koliko su usklađeni s partnerom.

– Potičem svoje klijente da shvate da je dobar seks otkrivanje, učenje, i sami i zajedno, tretiranje partnera s poštovanjem, otvorena komunikacija i razumijevanje tijela. Uobičajena zabluda je da će novi partner uživati u istim stvarima kao i prethodni, ali bitno je provjeriti kako se partner osjeća i biti dovoljno samouvjeren da postavlja pitanja bez prosuđivanja – objašnjava terapeutkinja.

Kada su seksualna iskustva pozitivna, samopouzdanje raste, a petlja dobre komunikacije i zadovoljavajućeg seksa dovodi do ponovnog oslobađanja neurokemikalija za ugodu, poput oksitocina i endorfina. Isprobati nešto novo može biti izazovno. Ako niste navikli razgovarati o seksu, napravite zasebne popise potencijalnih seksualnih iskustava koja biste mogli isprobati zajedno, preporučuje Moyle, a zatim podijelite svoje popise. Ovo može biti način da otvorite dijalog i vidite gdje ste slično znatiželjni – ili ne. Također, shvatite što stoji iza vaše želje.

Psiholozi David Buss i Cindy Meston ispitali su više od 450 muškaraca i žena o njihovim motivima za seks. Rezultati su otkrili 237 različitih razloga, od emocionalne povezanosti do želje da se osjećamo željeno, do doživljavanja orgazmičkog oslobađanja i oslobađanja od stresa. Poznavanje onoga što je potaknulo vašu želju može pomoći da imate seks kakav stvarno želite, bilo da je nježan, strastven ili eksperimentalan.

Imamo li dovoljno seksa?

Za mnoge parove, posebno one koji imaju zaposlene živote, djecu i karijere, redoviti seks više je nada nego stvarnost. Također može biti teško ako imate zdravstvenih problema, živite odvojeno ili se nosite s bilo kojim drugim poteškoćama, fizičkim ili emocionalnim. Ipak, učestalost seksa pogrešno je postalo dominantno mjerilo koliko uspješnim smatrate svoj seksualni život. Ovo ne uzima u obzir kvalitetu seksa koji imate, što je mnogo važnije od kvantitete. Općenito, redovitost je vrlo sterilan način procjene i postavlja pitanje što zapravo mjerimo. Ako je to redovitost spolnog odnosa, znači li to da parovi koji nemaju penetrativan seks nemaju smislen seks – naravno da ne, pojasnila je Kate.

– Učestalost zapravo nije važna, a ironija je u tome da se brinete o kvantiteti umjesto o kvaliteti, jer što je seks ugodniji, veća je vjerojatnost da će biti više seksa. Kad imamo dobar seks, često to želimo činiti opet i opet… Moj savjet je da ne brinete o učestalosti. Usredotočite se na vlastiti seksualni život, a ne na ‘prosječnost’ o kojoj čitate. Ako osjećate da ste zapeli u scenariju u kojem seksa nedostaje, vrijeme je za razgovor – kaže Kate.

Kako izbjeći dosadu?

Kad ste dugo zajedno, seks može postati ne baš dosadan, ali svakako uobičajen. Znate što radi, pa zašto gubiti vrijeme na nove stvari i eksperimentiranje. Loša strana je ta što novost pada u vodu i završite u kolotečini.

Dakle, ako se dosada uvlači u seksualni život, a fantazije postaju sve živopisnije, vrijeme je da malo prodrmate stvari – počevši od znatiželje. Nedostatak znatiželje ograničava sposobnost učenja. To dovodi do ‘uobičajenog ponašanja’. Kako se naviknemo na nešto, ne uspijevamo toliko reagirati, što je proces poznat kao navikavanje, a to je vrlo beskorisno za seks. Ljudi nisu strojevi i samo zato što je nešto dobro funkcioniralo prvih 20 puta, samim time postaje toliko poznato da je daleko manja vjerojatnost da će vas uzbuditi. Identificirajte obrasce i uvjerenja kojima se želite pozabaviti. Usredotočite se na svoj seksualni odnos i osjećaje – i izbjegavajte pripisivanje krivnje, savjetuje terapeutkinja.

Ako naiđete na otpor, pitajte partnera što misli da bi moglo biti dobro za vas oboje. Važno je da se osjećate saslušanim i shvaćenim, ali i da oboje imate priliku reći ‘ne’. Što god partner podijeli s vama, izbjegavajte ih posramljivati zbog njihovih fantazija. Zapamtite da su fantazije normalan i zdrav dio dobrog seksualnog života.

U studiji američkog psihologa dr. Justina Lehmilera, grupni seks bio je glavna fantazija, a 89 posto ispitanika maštalo je o seksu u troje. To nije značilo da su to stvarno željeli učiniti, čisto da je to ugodno zamišljati.

Mogu li se problemi s erekcijom popraviti?

– To je jedna od najvećih briga za moje klijente, no oni često ne shvaćaju da su takvi problemi vrlo česti – kaže Kate.

Američka studija iz 2020. pokazala je da je tri od pet muškaraca u nekom trenutku imalo erektilnu disfunkciju. Starosna dob bila je blagi čimbenik rizika, a pogođeno je 63 posto osoba starijih od 55 godina, a postoji mnogo uzroka, psihičkih i fizičkih. Okidači mogu uključivati nizak testosteron, visoki krvni tlak, kardiovaskularni problemi i dijabetes. Međutim, ako je fizički sve u redu, problemi s postizanjem ili održavanjem erekcije također mogu biti posljedica tjeskobe, depresije, stresa i problema u vezi. Muškarci često svaku poteškoću vide kao ‘neuspjeh’ i razvijaju stvarnu zabrinutost oko ‘izvedbe’, što povećava pritisak i pogoršava situaciju, pa će na kraju potpuno izbjeći seks.

Ipak, problemi s erekcijom mogu se sami popraviti nakon što stres nestane. Ključno je pokazati želju na druge načine, poput ljubljenja i dodirivanja, i maknuti fokus s ‘izvedbe’. Nekima, međutim, osobito starijim muškarcima, oralni lijekovi mogu potaknuti erekciju pojačavanjem učinaka dušikovog oksida – prirodne kemikalije koja opušta krvne žile u penisu kako bi više krvi moglo teći u njega i pomoći erekciji.

Psihoseksualna terapija ili savjetovanje, ponekad u kombinaciji s lijekovima ili drugim metodama, mogu pomoći u upravljanju emocijama i mislima koji mogu utjecati na erekciju. Muškarci možda ne shvaćaju što je u korijenu njihovih briga ili ne mogu prevladati duboko ukorijenjene probleme kao što su krivnja, sram ili zlostavljanje iz prošlosti, a obučeni terapeut može im pomoći da sigurno istraže što se emocionalno događa.

Što ako naša želja nije sinkronizirana?

Vrlo malo parova uvijek želi seks u točno isto vrijeme, ali za neke neuravnoteženost želja postaje problem. Možda partner želi jutarnji seks, a vi biste više voljeli večernju strast. Ili bi možda on bio zadovoljan jednom tjedno, a vi ste više žena koja voli jednom mjesečno. Zapravo, do 40 posto žena u dobi od 16 do 44 godine prijavilo je nedostatak motivacije za seks. Ono što većina ne shvaća, međutim, jest da je ‘različitost želja’, nemotivacija za seks u isto vrijeme kao i partner, daleko češća od savršenog seksualnog usklađivanja. prenosi 24sata

Budući da su odrasli na holivudskim filmovima, mnogi parovi pretpostavljaju da nešto nije u redu ako ih samo gledanje jedno u drugo ne napali odmah. To se, međutim, rijetko događa nakon prvog naleta strasti.

– I ono što bih želio da svi znaju je da je ‘odzivna’ želja daleko češća od ‘spontane’ vrste. Spontana želja može se dogoditi uz malo seksualne stimulacije ili ohrabrenja; obično je ipak nešto pokrenulo reakciju. Suprotno tome, žudnja za odgovorom se pokreće kao odgovor na izravnu stimulaciju, tako da nije uvijek prisutna na početku seksualnog iskustva. Ovo objašnjava zašto možda niste raspoloženi za seks, ali onda stvarno uživate u njemu kad krenete – objašnjava terapeutkinja.

Osjećaji želje dolaze na drugo mjesto nakon uzbuđenja, stvarajući želju za nastavkom.

Ovo može biti od pomoći ako se par osjeća neusklađeno ili je netko zabrinut zbog niskog libida. Budite otvoreni vidjeti kamo stvari idu umjesto da se fokusirate na krajnji cilj. Možda će samo ljubljenje biti dovoljno, ili kako želja bude rasla, to može postati seksualni susret. I jedno i drugo je u redu, stoga nemojte misliti da mora završiti s orgazmom, istaknula je Kate.

Koristite svoju ‘seksualnu valutu’ izvan spavaće sobe. Seksualna valuta sastoji se od neseksualnih radnji – dugih zagrljaja, dugotrajnog kontakta očima, potvrdnih komplimenata, razigranih dodira, flerta i sugestivnih poruka – stvari koje radite samo s partnerom i koje pomažu održati seksualnu vezu živom. Na taj način parovi mogu održati razinu bliskosti izvan seksa, njegujući erotske veze i potičući želju.

Trebamo li se fokusirati na ‘svjesni seks’?

Uobičajena seksualna briga je osjećaj odvojenosti, odnosno fokusiranje na ono što radite, a ne na to kako se osjećate. Svjestan seks uključuje svjesno usmjeravanje pažnje na seksualno iskustvo, bez osuđivanja. Vježbe svjesnosti također mogu pomoći tamo gdje postoje dodatne prepreke – ako je želja niska ili ako bolan seks odvlači pažnju od užitka. Svaka bol može negativno obilježiti seks kao nešto što ne želite raditi, također utjecati na želju i odnose, a često je povezana s menopauzom, objašnjava Kate.

Korištenje lubrikanata i vaginalnih ovlaživača kako starite može biti ključno za nastavak uživanja u seksu i penetraciji. Ali svakodnevno integriranje svjesnosti u seksualni život može omogućiti da potpunije uživate u cijelom iskustvu. Obratite pažnju na jednostavne stvari koje pružaju zadovoljstvo, bilo da je to prvi gutljaj kave, sunce na vašem licu, osjećaj mekog džempera ili prijateljski zagrljaj. Primjećivanje zadovoljstva izvan seksa pomaže da ga budete svjesniji tijekom seksa. Kada primijetite nametljive misli, dopustite im da budu tu. Polagani, duboki udisaji i izdisaji šalju signal živčanom sustavu da smiri vaše tijelo. Usavršavanje sposobnosti fokusiranja na dah izvan seksa može pomoći da to vježbate i tijekom seksa, tako da se možete usredotočiti na osjećaje koje doživljavate.

Nakon prekida, kako izgraditi povjerenje?

Ništa ne uništava seksualno samopoštovanje kao loš prekid. A ako ste godinama spavali s istom osobom, mogućnost da se skinete goli s nekim novim može biti zastrašujuća. Strah od isprobavanja nečeg novog izvire iz svijesti da je ishod nepoznat; pa koliko ste spremni riskirati može ovisiti o vašem psihološkom sastavu i spremnosti da izađete iz zona udobnosti. Možda također niste preboljeli bivšeg. Istraživanja pokazuju da slomljeno srce povećava razinu kortizola, hormona stresa. Također postoji veza između društvenog odbacivanja i fizičke boli, iako se često skriva usamljenost zbog straha od osude, njegujući uvjerenje da biste trebali brzo preboljeti bivšeg. Ali osjećaj spremnosti za seks s nekim novim potpuno je individualan.

Nakon prekida morate ponovno naučiti kako riskirati, a može biti korisno prepoznati da se tjeskoba i uzbuđenje mogu manifestirati na sličan način, kaže Kate. Fiziološki, oboje povećava broj otkucaja srca i izaziva navalu adrenalina ili ‘leptiriće’. Iščekivanje također nudi udar neurokemijskog dopamina za nagradu.

Provođenje vremena s obitelji i prijateljima nakon prekida također može podići samopouzdanje. Te interakcije vas hrane društveno i emocionalno, a osjećaj dovoljnog samopouzdanja za seks s novim partnerom može proizaći iz poboljšanog osjećaja sebe, donosi Daily Mail.

