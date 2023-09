Ko je Omar Borkan Al Gala, najljepši Arap na svijetu: Iza sebe ima propali brak, a protjerali su ga zbog neobičnog skandala

Omar Borkan Al Gala je irački poduzetnik, model, glumac i fotograf, a postao je planetarno poznat 2013. i to zbog neobičnog skandala. Naime, njegova ljepota je bila toliko očaravajuća da je upravo zbog neodoljivog izgleda protjeran iz Saudijske Arabije.

Incident se dogodio tokom kulturnog festivala u Rijadu, gdje je sa svojim kolegom radio na promotivnom štandu. U intervjuu iz januara 2015. Omar se osvrnuo na cijelu situaciju i otkrio što se zapravo dogodilo.

– Neke djevojke su me prepoznale zbog angažmana koje sam imao kao model i okupirali su moj štand, tražeći autograme i fotografije. Međutim, mještanima se to nije dopalo, posebno nadležnim organima te su došli i ljubazno me zamolili da napustim festival, rekao je i dodao da su mu rekli kako postoji zabrinutost da će se gosti manifestacije zaljubiti u njega.

Kasnije je delegacija Saudijske Arabije objavila saopćenje u kojem je rekla da od Borkana nikada nije traženo da napusti državu, već samo festival, jer u njihovoj državi vrijedi pravilo da žene ne komuniciraju s muškarcima koji nisu iz porodice. Također su naveli da je Al Gala izveo ‘nepristojne’ plesove na događaju. Međutim, vijest je već obišla cijeli svijet, a on je nefromalno dobio titulu ‘najljepšeg Arapa na svijetu’.

Zgodni 33-godišnjak rođen je 23. septembra 1989. u Bagdadu, u Iraku, a odrastao je u Dubaiju, nakon što se njegova porodica preselila u potrazi za boljim životom. Počevši da se bavi manekenstvom s 18 godina, predstavljao je veliki brend Samsung, a bio je i zvijezda raznih modnih revija. S vremenom je postao interent senzacija, a na Instagramu ima milion i 300 hiljada pratitelja. U opisu profila mu piše: ‘Poduzetnik koji dijeli trenutke svog života’.

Kad je u pitanju njegov ljubavni život, Omar se 2015. vjenčao s Yasmin Oweida, modnom dizajnericom iz Jordana. Zaljubili su se u Dubaiju, gdje su im se spojile manekenske karijere. Svoju vezu držali su u strogoj privatnosti, a 2016. dobili su sina.

Međutim, već 2018. došlo je do razvoda i svako je krenuo svojim putem. Navodno je za prekid kriva razdvojenost, iako se niko od njih nije oglašavao na tu temu. Omar i dalje svoj ljubavni život drži daleko od očiju javnosti te se posvetio razvoju karijere.

