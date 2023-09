Znakovi na licu koji mogu ukazati na masnu jetru

Bolesti jetre ponekad je teško uočiti u ranim fazama jer nemaju očite simptome. Istraživanje predstavljeno ranije ove godine na sastanku Endokrinog društva upozorilo je na zabrinjavajući podatak da jedna od tri odrasle osobe živi s poremećajem jetre koji može povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti, raka ili dijabetesa tipa 2.

