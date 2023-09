Jesenji horoskop za 2023: Zvijezde poručuju pojedinim znacima da treba da se primire

Tako će pojedinim znacima Zodijaka uslijediti uspjeh na polju posla, dok će imati turbuletne ljubavne odnose. Oni koji su uplovili u mirnu ljubavnu luku imaće trzavice na poslu, dok bi pojedini znaci trebalo da obrate više pažnje na zdravu ishranu kojom bi poboljšali imunitet.

Zvijezde poručuju pojedinim znacima da treba da se primire jer im sleduje period preispitivanja, dok bi drugi trebalo da se aktiviraju i najzad iskoriste svojih 5 minuta povoljnog uticaja astrologije.

Ovan, nove avanture

Očekujte povratak starih projekata i saradnje. Ovo je odlično vrijeme za rast i napredak. Ovnovi u vezama osetiće potrebu za dubljom emotivnom vezom, dok će samci imati priliku za romantične avanture. Vodite računa o ishrani i obezbjedite redovnu fizičku aktivnost da biste se osećali energično.

Bik, žele ozbiljnu vezi

Promjene na radnom mjestu mogu donijeti stres, ali i priliku za napredak. Ovaj jesenji period posebno je povoljan za Bikove koji traže stabilnost u vezi. Manji zdravstveni problemi mogu poremetiti vaš ritam pa ih nemojte ignorisati.

Blizanci, ljubav na prvi pogled

Jesen vam donosi kreativne izazove. Budite otvoreni za nove projekte i saradnju. Slobodni Blizanci mogu da očekuju ljubav na prvi pogled, dok će oni u vezama morati da rade na komunikaciji. Možda vam je imunitet slabiji, pa se fokusirajte na prevenciju i hranite se zdravije.

Rak, veza sa osobom iz prošlosti

Jesen će biti ispunjena pregovorima i mogućnostima za napredovanje u karijeri. U ljubavi bićete izuzetno nostalgični. Ako ste slobodni, mogli biste se ponovo povezati sa nekim iz prošlosti. Vaše emocionalno zdravlje treba da bude u fokusu, razmislite o terapiji razgovora ili meditaciji.

Lav, šarmira sve

Očekuju vas zategnuti odnosi sa kolegama. Ne dozvolite da vam to pokvari ambicije. Jesen je vrijeme kada ćete biti neodoljivo šarmantni, iskoristite to. Obratite veću pažnju na unos tečnosti i zdravu ishranu. To vam može pomoći da vam energija bude stabilna.

Djevica, nova veza

Detalji su vaša jača strana i ovo će se isplatiti na poslu. Pohvale vas očekuju. U ljubavi slijedi stabilan period. Ako ste slobodni, ovo je idealno vrijeme za novi početak. Čuvajte se alergija i održavajte redovnu fizičku aktivnost.

Vaga, harmonija u ljubavi

Timski rad je u fokusu. Vaša sposobnost balansiranja će biti ključna. Naglašena je harmonija u odnosima. Ako ste slobodni, umjetnički i kulturni događaji bi mogli da vam donesu novu ljubav. Mentalno zdravlje je prioritet. Pronađite aktivnosti koje vas opuštaju i smiruju.

Škorpija, procvetaće u ljubavi

Intuicija će vas voditi ka pravim odlukama. Slušajte svoj unutrašnji glas. Strasti će biti na vrhuncu. Bilo da obnavljate staru vezu ili se upuštate u novu avanturu, procvetaćete. Vodite računa o hormonima i ravnoteži tijela.

Strijelac, dajte prostora partneru

Vaša avanturistička strana vodi vas do novih poslovnih izazova, a biće i češćih prilika za poslovna putovanja. U ljubavi je sloboda ključna. Ako ste u vezi, dajte prostora partneru, ali i sebi. Slobodni Strijelčevi će tražiti uzbuđenje. Čuvajte noge i kičmu. Redovne šetnje u prirodi imaće blagotvorno dejstvo.

Jarac, stabilnost u vezi

Vaša disciplina konačno daje plodove, što će se povoljno odraziti na vaše finansije. Osmjehuje vam se velikodušna povišica. Ova jesen donosi stabilnost i duboku povezanost. Slobodni Jarčevi imaju novu priliku za ozbiljnu vezu. Imunitet je ključan. Obratite pažnju na ishranu i san.

Vodolija, slijede uzbudljive romanse

Inovacija i originalnost su prirodni za vas. Vaše ideje će biti dobro prihvaćene, kako od strane kolega, tako i od strane nadređenih. Osmehuju vam se neočekivani susreti i uzbudljive avanture. Budite otvoreni za nove mogućnosti. Vodite računa o nervnom sistemu. Joga i meditacija mogu vam donijeti olakšanje.

Riba, uživanje u vezi

Vaša kreativnost i empatija doveli su vas u poziciju savjetnika od povjerenja. Iskoristite to. Sanjarenje i romantični trenuci obeležiće ovu jesen. Uživajte u dubokoj emocionalnoj vezi.

Facebook komentari