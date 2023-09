TOP 5 HOROSKOPSKIH ZNAKOVA KOJI NE UMIJU DA KONTROLIŠU BIJES: Dobro ih se čuvajte! (FOTO)

Ali, dok neki horoskopski znaci lako praštaju i brzo zaboravljaju, dotle ima i onih koji će vam uvredu pamtiti „do groba“. I ne samo to, neće vas poštedjeti epizoda bijesa, ma koliko da im se izvinjavate.

Astrolozi su izdvojili pet znakova Zodijaka koji ni po koju cenu neće prećutati uvredu, bilo da je ona namjerna ili slučajna.

1. Ovan – Vatreni tragač

Osobe rođene u ovom vatrenom znaku poznate su po impulsivnoj prirodi. Njima je teško da obuzdaju bijes. U jednom trenutku Ovan može da bude vedar i raspoložen, a već u sljedećem da plane i napravi scenu.

Zašto je Ovnovima teško da obuzdaju bijes?

Ovnovima vlada Mars, planeta akcije i agresije. Njihovo nestrpljenje i želja za trenutnim rezultatima mogu da dovedu do erupcija besa kad stvari ne idu kako su oni zamislili. Osobe rođene u ovom znaku su impulsivne, ali su isto tako spremne da se pokaju zbog svojih ishitrenih postupaka.

2. Bik – Tvrdoglav, često na svoju štetu

Bikovi, koje karakterišu odlučnost i odanost, također mogu da budu i nevjerovatno tvrdoglavi kad se naljute. Ukoliko ih isprovocirate, biće im gotovo nemoguće da obuzdaju bijes.

Bik je zemljani znak, a njegov snažan osjećaj lojalnosti ponekad može da se pretvori u nepokolebljivu tvrdoglavost. Kad procijeni da mu je učinjena nepravda, on će dugo biti ljut, bez želje da vam oprosti, i to će vam otvoreno staviti do znanja.

3. Lav – Ponosni vođa

Osobe rođene u ovom vatrenom znaku poznate su po ponosu i samopouzdanju. Ali, kad mu „udarite“ na ego, velike su šanse da ćete se suočiti sa eksplozivnim bijesom koji Lav ne može i neće da kontroliše.

Zašto je Lavu teško da obuzda bijes?

Lavovi imaju snažan osjećaj sopstvene vrijednosti i svaka prijetnja njihovom ponosu može da izazove veoma burnu reakciju. Smatraju da je teško odustati od sukoba ili priznati krivicu, što dovodi do žestokih sukoba.

4. Škorpija – Intenzivno strastvene u svemu

Ovaj vodeni znak najbolje opisuju dvije riječi – intenzitet i strast. Škorpijine emocije su duboke, ali kad je neko isprovocira njen bijes može da bude snažan baš kao i njena ljubav.

Zašto je Škorpiji teško da obuzda bijes? Ovim znakom vlada Pluton, planeta transformacije i intenziteta. Škorpijin emocionalni intenzitet može da dovede do izliva bijesa kad se osjeća izdanom ili kad joj nanesete nepravdu. Tad neće prezati ni od osvete naprotiv. Škorpija će vam „vratiti milo za drago“ na način koji dugo nećete moći da zaboravite.

5. Strijelac – Slobodarski duh

Osobe rođene u ovom vatrenom znaku poznate su po slobodoumnoj i avanturističkoj prirodi. Iako izgledaju opušteno, Strijelčeve karakteriše vatreni temperament koji isplivava na površinu kad pređete granice njihove trpeljivosti.

Zašto je Strijelcu teško da obuzda bes? Ovaj znak horoskopa duboko cijeni svoju slobodu i nezavisnost. Kad shvati da neko pokušava da ga kontroliše ili ograniči, njegov bijes se lako rasplamsa. Također, Strijelčevi nisu „slatki“ ni u raspravama. Mogu biti i te kako grubi na riječima i da izgovore veoma uvrijedljive komentare tokom svađe.

Facebook komentari