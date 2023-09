Vidite li slovo M na svom dlanu: To nije uobičajeno, imaju ga samo posebni

Procjena karaktera

Ova praksa se proširila Azijom i Evropom, pa je Aristotel saznao za nju, a on je to znanje prenio Aleksandru Velikom koji ga je koristio za procjenu karaktera svojih vojnih časnika. To je vrlo opširna tema i mnoštvo je detalja na dlanu koji se proučavaju, a ovaj put ćemo se zadržati na linijama koje tvore slovo M, a nema ih svako, piše ”David Wolfe”.

Pogledajte svoj dlan i pronađite slovo M, ako ga imate, tada ste posebni, a ovo su vaše vrline:

– vrlo ste daroviti

– imate jaku intuiciju

– iskreni ste, a isto to očekujete od drugih

– ne smetaju vam promjene u životu

– znate prepoznati ljude koji lažu

– poduzetni ste

– imate karakteristike koje su odlikovale mnoge proroke i vođe

– sreća vas prati u životu

Oni koji imaju M na dlanu dobri su u novinarstvu, pisanju ili obrazovanju. Osim toga, jako dobro znaju kako zaraditi novac, napredovati u karijeri, vrlo su disciplinirani i znaju sami sebe motivirati.

Liderske sposobnosti

Također, imaju odlične liderske sposobnosti, vole rješavati misterije, a ponekad ih privlače karijere u pravu ili politici. M na dlanu simbol je bogatstva. prenosi Avaz

