Policajac javno osramoćen, imao odnos sa ljubavnicom u službenom autu

U najnovijem priopćenju za medije, glasnogovornik policije okruga Prince George rekao je: “Naš odjel svjestan je da kruže dva videa koja uključuju Francesca Marletta i odraslu ženu.”

Ministarstvo unutarnjih poslova otvorilo je istragu protiv Marletta, a on se trenutno nalazi na plaćenom dopustu. Marlettova ljubavnica Virginia Pinto izjavila je pak da ‘nije učinila ništa loše‘ te je nastavila svoju aferu s osramoćenim policajcem. Nju je ranije prozvala policajčeva supruga Paula Marlett, koja je ljubavnici svog otuđenog supruga putem Facebooka poručila: ‘Truni u paklu, ku***!‘

Na novoj videosnimci koja je procurila u javnost, vidi se kako žena samouvjereno hoda do policijskog automobila, a zatim trči nazad do svog automobila da uzme nešto, prije nego što ponovno trči natrag do policijskog automobila i sjeda na stražnje sjedalo.

Afroamerikanka je ranije izjavila da voli muškarce bijele rase. Otac njezina djeteta također je bijelac, rekla je za New York Post u nedavnom intervjuu.

Marlettova ljubavnica inače je veteranka američke vojske, a afera s osramoćenim policajcem traje već oko dvije godine. Rekla je da je njegova supruga toga bila potpuno svjesna.

“Što je tu tako uzbudljivo? On je policajac, ja sam civil. Uhvaćeni smo. Gadno je, ali proći će i ovo. Živim svoj život. Imam djecu. Sigurna sam da znate da imam 15-godišnjeg autističnog sina. Njegov otac je bio bijelac. Pretpostavljam da volim bijelce”, rekla je Pinto, prenosi Jutarnji.

Na snimci se njih dvoje može vidjeti u strastvenom zagrljaju ispred njegova policijskog automobila koji je bio parkiran u blizini srednje škole Oxon Hill. Par je zatim ušao na stražnje sjedalo automobila i tamo se zadržao 40 minuta, prije nego što se svatko odvezao svojim putem.

Pinto inzistira na tome da se nema čega sramiti. “U svojoj glavi nisam učinila ništa loše. Nastavit ću živjeti svoj život i raditi ono što radim. U mome srcu, u njegovom srcu, znamo da nismo učinili ništa loše. On to zna. A zna i Paula. Nisam učinila ništa loše, Bog je moj svjedok”, rekla je ljubavnica.

Priznala je da snimka ‘izgleda loše‘, no naglasila je da su oni bili u vezi, da to nije bila samo prolazna afera za jednu noć.

“To je prava stvar, nije to mala stvar. Naravno, s obzirom na to da je on policajac, sve izgleda dosta loše. Ali samo želim da ljudi shvate da ovo nije bila veza za jednu noć”, dodala je.

Marlettova supruga optužila je Pinto na Facebooku da je razaračica brakova, ali Pinto je u intervjuu za NY Post rekla da brak njezina ljubavnika nije bio sretan. Pinto je pak na Facebooku tvrdila da i Marlettova supruga također vara njega, ali o tim optužbama nije željela govoriti za medije. prenosi n1

“Neću vam to reći, hajde. Ne mogu o tome govoriti. U svemu ovome nema jednog negativca. Svi smo mi negativci, pretpostavljam. Koliko sam pročitala u izvješćima, navodno je u svibnju dobio suspenziju zbog obiteljskog nasilja. To bi vam trebalo dovoljno govoriti, možda nije bilo nešto dobro u toj vezi. Sada će ljudi shvatiti, vidjet će da nijedan brak nije savršen. Slučajnost je to što je on policajac”, izjavila je Pinto.

Paula je u tekstualnoj poruci rekla da je ljubavnica njezina supruga ‘laka‘ žena, ali je priznala da je njihov brak bio u problemima.

“Čini se da su Virginiji puna usta mene, a kad je muž ostavio njezinu prljavu gu*icu jer ga nije mogla prestati varati i petljati se s drugima. Moj ju je muž koristio za seks, iako je bila laka. Davao joj je lažna obećanja kako bi mu dala pi***. Ona je laka žena. Nikada nisam javno otkrivala stvari iz našeg braka kad bismo imali bračnih problema, kao i svi drugi brakovi što imaju. Sve se na kraju dana prebrodi”, rekla je supruga osramoćenog policajca u poruci.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari