Kad žena okrene leđa – Signali koji bi mogli otkriti da vas je izbrisala iz duše

Ne zove te; Inače ti često prva pošalje poruku ili te pozove da sa dogovorite u vezi sa izlaskom, ili jednostavno da ti čuje glas. Odjednom, tvoj telefon ćuti. To znači da je mnogo ljuta i definitivno čeka da se ti prvi javiš.

Ne odgovara ti odmah (ako ti uopšte odgovori); Za devojku koja neprestano “visi” na telefonu, potrebno joj je prilično dugo da ti odgovori na poruku. Moguće je da jednostavno radi nešto drugo i ne stiže da odmah odgovori, ali verovatnije je da se “ujeda” za jezik razmišljajući šta da ti odgovori kako bi ti shvatio da je ljuta, a da ona to ne mora da ti kaže.Ne nastavlja konverzaciju; Devojke uglavnom vole da razrade plan do detalja, bez obzira na to da li je reč o važnom događaju ili ne.

Ako je “teret” nastavljanja konverzacije odjednom pao na tebe, to znači da ona ne želi da razgovara sa u ovom trenutku. Trebalo bi da budeš oprezan kada devojka ne želi da razgovara – znači da si gadno zabrljao!Nekako je neobično srećna; Već dugo ste u vezi i uglavnom možeš da prepoznaš kada je tvoja partnerka srećna ili uzbuđena zbog nečega. U poslednje vreme, ona je drugačije srećna – pomalo previše i čak sarkastično srećna. Zapravo, ona je lažno srećna. Razlog zašto ti to ne kaže direktno? Verovatno je pokušala, ali je ti nisi baš saslušao.

Nije nežna; Devojke su, generalno, nežnije od muškaraca i do sada nije prošao dan od kako ste zajedno, a da ti nije pokazala nežnost na neki način. Sada te jedva dodiruje i to je znak da nešto nije u redu. Naravno, moguće je da nije uvek raspoložena da ti pokazuje nežnost, ali ako te ne dodirne više od 24 časa, a videli ste se, straaaašno je ljuta.

Ne zanimaju je tvoja interesovanja; Zato što ste dugo zajedno i voli te, ona zna šta te interesuje, šta voliš da jedeš, koji ti je omiljeni film, knjiga… Dogovorili ste se da gledate film, a ona donosi hranu od koje ti se okreće želudac. Nije to slučajno uradila, ljuta je!

Drami zbog sitnice; U nekom trenutku, sav bes koji je držala u sebi, doći će joj u glavu jer ona nije samo ljuta zbog nečega što si uradio pre nekoliko dana, već si u međuvremenu uradio ili rekao još nešto što je iznerviralo. Inače ne bi reagovala, ali već je uznemirena i tvoja reč je samo “šlag na tortu”. Poenta je da, kada je već iznerviraš, ona će naći razlog da se iznova i iznova ljuti na tebe – što nisi vratio mleko u frižider, što si rekao ovo, uradio ono… a u stvari je ljuta zbog potpuno druge stvari.

Njeni odgovori su kratki; Uobičajeno, poruke koje razmenjujete tokom dana (ili noći) podrazumevaju redove i redove teksta, čak pomalo liče na roman. Proteklih nekoliko dana, njeni odgovori su kratki i kada malo bolje razmisliš, svode se na “da”, “ne”, “ok”, “videću”. Ako žena ne želi da zalazi u detalje, neće to ni učiniti, a naročito ako je još uvek uznemirena zbog vaše prepirke od pre nekoliko dana. U svakom slučaju, ako dobijaš kratke poruke, moguće je da je problem na vidiku,piše Infpultinfo

