Nezreo muškarac se zaljubljuje u tijelo – A zreo u dušu: 8 stvari koje ih razlikuju

Odmah ćemo preći na konkretne osobine koje muškarac posjeduje kada vas voli i podržava. Ukoliko ih prepoznate, znajte da ne smijete da ga pustite:

1. Njegov pogled govori sve- ako ponekad uhvatite svog muškarca kako vas gleda pravo u oči ali nekako zamišljeno, znajte da tada pokušava da pronikne u vašu dušu.

On jednostavno pokušava da bolje upozna osobu iza vaših očiju, vašu prirodu, i sve ono što vas čini takvom kakvom jeste. Zapravo, takav pogled je pogled ljubavi, ako vas vaš muškarac gleda na ovakav način znajte da ste srećnica.

2. Ljubazan je i pristotjan: Muškarac koji zna da uskladi ljubaznost i svoje snažne liderske osobine je prava rijetkost. Oni su spremni da vam pokažu svu nježnost svijeta, ali itekako da stanu iza vas kada je to potrebno. Ukoliko kombinuje svoju snagu i osjećanja, ne puštajte ga.

3. Spreman je da vrijedno radi i ostvaruje uspjeh: Ovdje se ne radi o tome, da muškarac mora da bude milioner, već da je spreman da vrijedno radi i napreduje. Na taj način ćete pored sebe imati osobu koja će i vas podržati u vašim poslovnim poduhvatima i savršeno će vas razumijeti na polju karijere i vaših ambicija,piše

Infpultinfo

4. Zna da kuva: Ruku na srce, muškarac koji zna da kuva ponekad zna da bude mnogo privlačniji. Tu je da vas dočeka zajedno sa toplim obrokom, poslije teškog i napornog dana. Ponekad je to sve što vam je potrebno. Cijenite to.

5. U stanju je da vas iznova i iznova nasmije: Kada pored sebe imate muškarca koji zna da vas nasmije u teškim danima, to zna da bude pravi lijek. Duhovit muškarac vam itekako može pružiti dobro raspoloženje.

6. Spreman je više puta da vam kaže da vas voli: Divno je čuti da vas neko voli, iako vi to već znate i osjećate. Poenta je u tome, da to ne uzima zdravo za gotovo i da je spreman iznova i iznova da vam to ponavlja. Naravno, ako je to još usklađeno sa njegovim djelima, onda govorimo o pravom muškarcu.

7. Tu je kad god vam je potrebna pomoć: Znati da se možete osloniti na nekoga u bilo kom trenutku, pruža vam osjećanje mira i spokoja. Nije mu problem da ništa učini za vas i da vam se uvijek nađe na usluzi.

8. Samouvjeren je, ali baš onoliko koliko je to potrebno: Pored sebe imate sigurnog muškarca, koji cijeni sebe i svoje kvalitete, ali nije narcisoidan i egoista. Samopouzdanje je itekako privlačno kod muškarca, ali samo u slučaju da sa istim ne pretjeruje.

Facebook komentari