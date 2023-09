Od ponedjeljka kreće retrogradni Jupiter, astrolozi: 5 znakova Zodijaka neka se posebno pripremi

Iako će planet krajem godine krenuti direktno, možemo očekivati da ćemo osjetiti učinke njegove retrogradnosti i u sljedećoj godini.

Za one koji znaju kako održati ravnotežu, bit će to prilika da puno bolje vide svoj cilj i put do njega. Nakon što retrogradnost završi, u proljeće 2024. možemo doći do prvih značajnijih rezultata.

Drevni astrolozi vjerovali su da kada planet krene retrogradno, putuje kroz podzemni svijet, otkopavajući skriveno znanje i dodirujući više svojstava sjene koje smo skloni ignorirati.

Jupiter se općenito smatra planetom svjetlosti, ali i on ima sjenovitu stranu. Upamtite, to je planet širenja i baš kao što može proširiti obilje i naše želje i snove, može proširiti i stvari koje ne želimo gledati, stvari koje guramo pod tepih jer su previše bolne ili neugodne za suočavanje. Retrogradni Jupiter bi nam mogao izbaciti nešto od ovoga na površinu. Može ukazati na mračnu stranu situacije s kojom smo se nosili ili na odnos ili čak samo na našu vlastitu psihu.

Kada se stvari prošire u vidokrugu, to nam omogućuje da vidimo više detalja, veću perspektivu i dublju istinu. Što više gledamo, vjerojatnije je da ćemo bolje vidjeti i razumjeti. Šta god da se odvija pod ovim retrogradnim Jupiterom, nemojte se ustručavati dublje zagledati. Dopustite da se vaše vidno polje proširi i ostanite otvoreni za sve što se pojavi. Možda ćete samo steći novu perspektivu ili moći vidjeti stvari s višeg i tačnijeg gledišta.

Neposredno prije nego što Jupiter biva povučen na retrogradni teritorij lebdi blizu Urana. Eventualni susret Jupitera i Urana rijedak je i sudbonosan događaj koji se neće dogoditi do aprila 2024. Ali činjenica da se Jupiter jako približio prije ovog retrogradnog putovanja daje nam naslutiti šta bi se moglo dogoditi u ovom trenutku za nas.

Sezona pomrčina u oktobru bit će posebno nabijen trenutak tokom retrogradnog Jupitera. Pomrčine Ovan/Vaga pomiču fokus na način na koji izražavate svoju neovisnost izvan svojih veza s drugima. Retrogradni Jupiter u Biku proširit će ono što nam treba skrenuti pozornost, ali vjerojatno će istaknuti i našu financijsku situaciju. Financijska tržišta bi također mogla biti u vijestima u ovo vrijeme.

Jupiter u Biku vezan je za pravljenje planova za budućnost, posebno kada su u pitanju naše financije. Njegova energija favorizira sigurnu, čvrstu i stabilnu organizaciju i rast, stoga pokušajte razmišljati u tom smjeru kada se radi o novčanim pitanjima koja se mogu pojaviti.

Energetski, retrogradni Jupiter u Biku također može utjecati na naše osjećaje samopoštovanja i vrijednosti. Čemu odlučujemo dati svoju vrijednost? Možemo otkriti da se naš osjećaj oko onoga što smatramo vrijednim mijenja u ovom trenutku ili se razvija kako bi bio usklađeniji s višom vizijom.

Znakovi Zodijaka koji će najviše osjetiti ovaj retrogradni hod su Ovan, Bik, Rak, Lav i Strijelac, piše Atma.hr.

