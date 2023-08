Ovo je ISTINA o RETROGRADNOM MERKURU! Astrolog razbija MITOVE o ozloglašenom astrološkom periodu – “Zapišite želje, univerzum sve sluša!”

I došli smo do još jedne sezone retrogradnog Merkura. Opet ozloglašeni, neshvaćeni, optuženi, uplašeno-paranoični Merkur. Svaki put ista priča.

Zapravo da li iko zna priču o Merkuru i šta on donosi, a sta je produkt naše psihe spram onoga što nam se plasira?

Preij svega, OPET ponavljam, moramo razumijeti tu planetu. On je naš divni mislilac, neko ko nas razumije i da nije njega kako bi pričali? Planeta komunikacije, racija, logike, ugovora, pečata, potpisa, para, svega onoga što koristimo kao sredstvo komunikacije, pa čak i u modernom svijetu – telefona.

Retrogradni hod Merkura je imaginarni hod, jer planeta ne može da se kreće unazad. Dešava se da ona u tom trenutku samo usporava. Ali ga mi, astrolozi, tumačimo kao unazadni hod. I naravno, kroz svaku priču o retrogradnosti dolazimo do stereotipnih priča kako ne treba kupovati, ulagati, započinjati veze… Da li je to istina ili ne?

Naravno da nije. Retro Merkur je tu da nam ukaže gdje smo pogriješili i šta treba da čistimo iz naše prošlosti. Poslovica ‘Ko ne plati na carini, platit će na ćupriji’ je zapravo pravi prikaz retro Merkura. Ako je već planeta racija, psihe, komunikacije i razmišljanja, šta ste uradili to u prošlosti što je dovelo do toga da budete u grupi ljudi koji misle da je retro Merkur loš? Šta ćemo sa onim ljudima na koje ne utiče taj retrogradni hod Merkur?

Nisu oni baksuzi, nego su samo trezvenije razmišljali i pravili bolje odluke u prošlosti od vas. Merkur je samo vaše ogledalo koje vam vraća ono što ste vi radili sami sebi, bili vi svjesni toga ili ne. On je glasnik bogova koji se ponovo vraća unazad da ukaže na to šta da ispravite u svom odnosu prema sebi. Tako da dolazimo do onoga što je vaša lična psiha, vaše uvjerenje ili strah, a to nema veze sa retrogradnim Merkurom.

Čemu strah, ako ste bili ispravni i ako ste radili onako kako je trebalo. Međutim, kako doći do tog “kako je trebalo”?

Moderna bolest 21. vijeka je anksioznost. Brige, strahovi, problemi sa štitnom žlijezdom, grlom… Zašto se danas više ne priča? Svi su jaki preko modernog Merkura, tj. telefona, a niko da bude jak uživo. Oslobodite sebe i pričajte!

Ali, ne počinjite u sezoni retro Merkura, jer dok nastavnik predaje, ćutite i slušajte. Ne donosi on ništa loše, istina je da ljudi sami sebi donose loše toksičnim razmišljanjima i stilom života.

Retro Merkur se dešava u znaku Djevice u kojoj se osjeća najbolje. Ali taj retro hod sada donosi sve ono što je bilo za vaše dobro, a niste željeli da gledate, negujete, unaprijeđujete i čuvate. Ako vas boli i treba. Ako se plašite i treba. Ako ste u paranoji i treba. Jer ako do sada niste shvatili da je svaka planeta vaš prijatelj koji vam pomaže, onda morate naučiti na ovakav način.

Merkur u Djevici razumije sve – od potreba tijela, duše do svega što nas okružuje. U ovom hodu on daje velikim intenzitetom sve ono što nismo naučili, ali na način na koji mi možemo to usvojiti i razumijeti.

Do 14. septembra ćemo biti u sezoni retro Merkura. Jako je važno zapisivati sve ideje i želje i znati da će sve to doći onda kada bude došlo pravo vrijeme. Nemojte forsirati promjene, rad, niti bilo šta. Opustite se i ne prizivajte ništa loše. Univerzum sluša sve. Čak i da kažete u šali neke stvari mogu se desiti. Meditirajte i fokusirajte se na spontanost, jer je upravo to ključ kako mirno proći ovu navikano-lošu sezonu. Ogledalo je postavljeno. Sada gledajte ono što ste radili i učite kako se ne treba ponašati.

Astrolog Miroslav Blagojević

