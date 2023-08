Evo šta sebi radite ako svaki dan pijete energetska pića

Energetsko piće je zapravo gazirano piće koje uključuje visoke nivoe kofeina, šećera, drugih sastojaka za poticanje energije, B-vitamina i dodatnih sastojaka. Razumno je zapitati se što će sve ovi sastojci učiniti vašem tijelu, pogotovo ako svakodnevno otvarate limenke energetskih pića.

Može štetiti vašim zubima

Vaš nivo budnosti može vam zahvaliti na konzumaciji energetskih pića, ali vaši zubi sigurno neće. Energetska pića mogu znatno narušiti zdravlje zuba i dovesti do značajnog propadanja zuba, uglavnom zbog izrazito visokih nivoa kiselosti.

– U svim mojim godinama bavljenja stomatologijom utvrdio sam da je vodeći uzrok propadanja zuba kod djece sok, a kod odraslih osoba su to energetska pića. Energetska pića, s pH vrijednošću otprilike 3,2, gotovo su kiselija od baterijske kiseline koja ima pH vrijednost 1 – objašnjava zubar Bobi Grosi (Bobby J. Grossi) za ”Healthline”.

Kada konzumirate energetska pića, vaša zubna caklina dolazi u dodir s kiselom tekućinom i počinje se trošiti.

Poslije konzumiranja energetskog pića, pH vrijednost vaše sline može biti promijenjena do 30 minuta nakon toga, što znači da će vaša caklina nastaviti propadati i nakon što ste progutali piće. Kiselo okruženje također je raj za bakterije, koje će se razmnožavati oko vaših zuba i desni, uzrokujući daljnju dugotrajnu štetu. Razmnožavanje bakterija dodatno se pogoršava visokim udjelom šećera u energetskim pićima. Ako to nije dovoljno, stimulacija izazvana pićem može rezultirati češćim stiskanjem zuba, što ih može istrošiti i potencijalno uzrokovati lom zuba, upozorava zubar Nami Patel (Nammy) za ”Healthline”.

Može poremetiti nivo šećera i krvnog pritiska

Nakon konzumiranja energetskog pića, većina nas osjeća snažan poticaj energije. No, isti sastojci koji nas tako uzbuđuju mogu značajno utjecati na naše tijelo. Energetska pića mogu sadržavati više od 40 grama šećera i 200 mg kofeina po porciji, prema Harvard T.H. Chan School of Public Health. Ova dva elementa mogu uzrokovati ozbiljan skok nivoa šećera u krvi i brz porast krvnog pritiska, kako je primijećeno u istraživanju objavljenom u časopisu ”International Journal of Environmental Research and Public Health”.

Česta konzumacija energetskih pića može se smatrati faktorom rizika za dugoročni razvoj kardiovaskularnih bolesti zbog njihovih učinaka na krvni pritisak i glukozu u krvi. Česta konzumacija previše šećera također može dovesti do niza drugih zdravstvenih posljedica, odnosno može utjecati na zglobove, zube, kožu, jetru, bubrege, gušteraču i povećati upalu cijelog tijela, piše ”Health Digest”.prenosi Avaz

Može povećati rizik od migrena

Konzumiranje više energetskih pića svakodnevno može povećati rizik od migrena. Istraživanje objavljeno u časopisu ”The American Journal of Medicine” istražilo je povezanost između konzumacije kofeinskih napitaka i učestalosti migrena. Ustanovljeno je da osobe koje konzumiraju veću količinu napitaka s kofeinom imaju veću vjerovatnost za dobivanje migrene, piše N1.

