Ženu u ovom horoskopskom znaku niko ne može da odbije: Privlači pažnju, za sve ostale je fatalna

Kada se kaže Lav ili Lavica, ljudi pomisle na osobu koja ima najviše potrebe da privlači druge ljude i da uživa u centru pažnje. To su samo neke od osobina kada su u pitanju pripadnici ovog znaka.

Lav je peti znak po redu i ima potrebu da se pokaže u najboljem svjetlu jer je Sunce njegova vladajuća planeta. To zapravo znači da je energija vatre stalno prisutna i da su to osobe koje stalno nalaze razloge da se osjećaju dobro, srećno, radosno, pozitivno. A kada je u pitanju ljubav i energija koju Lavice imaju kada vole i kada su voljeni – to je posebna priča.

Zašto se kaže da je to znak koji ima generalno najviše sreće u ljubavi – upravo zato što je želja da šire dobru energiju toliko jaka da utiče i na taj segment života.

Lavica kada je zaljubljena ona je u potpunosti posvećena tom odnosu. Njoj je partner bukvalno sve. Partner je centar svijeta i toliko okupirana ljubavlju ona postaje kao “ leptir “ – lagana, vesela, puna životne energije, puna elana da radi, stvara i kreira. Lavica obožava da voli i da uživa u društvu voljene osobe. Ništa joj nije teško. Tada se bukvalno mijenja u pozitivnom smislu za 180 °.

Što se tiče njenih ljubavnih očekivanja, najbolje je da se partner pripremi da joj bude prisutan i posvećen. Ona voli lojalnost i dostupnost, voli dogovor i saradnju. Kada osjeti da je voljena i priznata od strane partnera tada je još otvorenija, iskrenija, privuče još više dobre energije i kroz ljubav i kroz sve druge životne oblasti.

