MUŠKARCI SU OTKRILI KAKO SU SE OSJEĆALI NAKON ŠTO SU PREVARILI SUPRUGE I ZAŠTO SU TO NAPRAVILI

1. ‘Osjećao sam se prljavo nakon’

– Uvijek je bilo: ‘Ovo je posljednji put. Neću to ponoviti’, a to se nikada nije dogodilo – kaže Tyler koji je suprugu varao 20 godina. Shvatio je da to postala ovisnost i krenuo na terapije.

– Nikada nisam razmišljao o tome da priznam aferu jer nisam bio siguran kako bi se to shvatilo i osjećao bih veliku krivnju. I bojao sam se toga. Ali, nakon svake prevare, osjećao sam se prljavo. Ipak, nastavio sam to raditi. Osjećaj krivnje nije se dogodio samo jednom. To se dogodilo više puta. Ali, kao i svaki ovisnik, prestaneš i prođeš kroz to razdoblje – Tyler (41)

2. ‘Nisam znao kako završiti aferu’

– Nisam imao namjeru započeti aferu ili ostaviti ženu. Imao sam nekoga s kim sam mogao razgovarati, a da partneru ne stvaram probleme – kaže Sean koji je s kolegicom imao aferu koja je započela nakon što joj se počeo povjeravati o stresu na poslu.

– U početku je bilo olakšanje osjetiti da postoji netko s kim mogu razgovarati. Ali, nisam znao kako da završim. Svakodnevno sam se brinuo da će moja partnerica saznati ili da će djevojka s kojom sam se viđao saznati. Mogao sam reći ljubavnici da je gotovo i nastaviti sa svojom dugogodišnjom vezom, ali najveća briga koju sam imao je da će ona, ako to učinim, saznati za moju dugu vezu i reći mojoj partnerici da sam je varao i da ću onda završiti sam – Sean (36).

3. ‘Zapravo ne žalim zbog svoje afere’

Jack i njegova supruga varali su jedno drugo tijekom svog 13-godišnjeg braka. Iako žali što njihov odnos nije bio bolji, Jack kaže da je bio toliko ljut zbog načina na koji ga je žena varala i koliko je dugo to skrivala i lagala o tome – da zapravo ne osjeća krivnju.

– Ne žalim ni zbog čega, ni zbog afera, ni što sam ostao u braku. Jer, da nisam ostao, ne bih imao svoju kćer, ona je moj svijet – Jack (48).

4. ‘Ne znam jesam li to mogao učiniti na neki drugi način’

– Iskreno, želim da moj brak funkcionira. Volim svoju ženu. Ona je dobra osoba. Ona je dobra partnerica. Da smo bili intimni, onda ne bi bilo problema – kaže Jeremy. On i njegova supruga živjeli su u braku gotovo bez ljubavi. Dok je ona rješavala svoje mentalne probleme, Jeremy je imao dvije afere, prenosi 24sata.hr.

– Intimnost jednom mjesečno postala je toliko neugodna da nam je i to bilo teško. Počeo sam razmišljati da bih možda trebao posjetiti liječnika. Nakon što sam imao aferu, shvatio sam da sam potpuno dobro. Shvatio sam koliko mi nedostaje taj dio života. Tako smo supruga i ja otišli na terapije za parove. Volio bih da sam došao do te spoznaje na drugi način, ali tada nisam znao bolje – Jeremy (44).

5. ‘Kajao sam se. Ali, tek nakon što me uhvatila’

David nikada u životu nije bio vjeran ni u jednoj vezi. Čak je prevario i svoju ženu prije nego što su se vjenčali. Tek kad je uhvaćen, njegova supruga je shvatila da on zapravo ima problem. Nakon toga David je počeo s terapijama za liječenje ove ovisnosti.

– Toliko sam dugo to pokušavao prikriti da se zapravo ne sjećam da sam provodio vrijeme u žaljenju. Tada mi to nije bilo jasno, ali razlog zbog kojeg sam varao je bio taj što sam istinski bio nesretan i nisam to mogao priznati. Prvi korak prema prevladavanju te krivnje i srama bio je izbaciti ih na vidjelo. Dati mojoj ženi priliku da reagira na to. Koliko god loša bila krivnja koju sada osjećam i sram, bila je puno veća u mojoj glavi prije nego što sam joj rekao – David (39). prenosi hayat

Facebook komentari