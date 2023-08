Predivna gesta oca: Kćer ostavio dečko prije putovanja, potez oduševio internet

“Bio je to veliki šok za mene”, rekla je 23-godišnjakinja za Insider.

“Definitivno nisam to očekivala – nije bilo svađa”.

No nakon prekida veze, Di Palma je rekla da nikada nije pomislila otkazati putovanje.

“Naravno da sam bila tužna, ali to me neće spriječiti da živim svoj život i da putujem jer mi to donosi i puno radosti.”

Kako navodi Net.hr, zamolila je bivšeg da sam poništi kartu i sve ostalo što je kupio. Prvotno je planirala ići sama. Ali njezin tata, koji je nedavno otišao u mirovinu, osjetio je da je nervozna zbog toga što prvi put sama leti u Europu. Ponudio se da pođe s njom i kupio kartu nekoliko dana prije puta. Di Palma je podijelila svoju priču na TikToku, gdje je odjeknula kod miliona gledatelja.

Dok je Di Palma prije bila na odmoru s mamom i sestrom, nikad nije išla samo s tatom.

“Nisam bila sigurna – ‘Hoćemo li jedno drugome ići na živce, na kraju odmora? Hoćemo li se zasititi?’”, prisjetila se.

“Ali ne, on je samo bio vrlo ležeran i imamo slične osobnosti, tako da je bilo stvarno zabavno”.

Pomoglo je i to što imaju sličan ukus: Emma je rekla da njezina majka i sestra mrze morske plodove, dok ih ona i tata vole, pa su zajedno mogle uživati u portugalskoj kuhinji.

Jedan od najboljih dijelova putovanja bilo je zbližavanje s ocem. Di Palma je rekla da je tokom odrastanja njezin otac, talijansko-katolički sin imigrantskih roditelja, bio “vrlo, vrlo zaštitnički nastrojen” prema njoj kao svom prvorođenom djetetu.

“To je malo opteretilo naš odnos kad sam bila tinejdžerica, jer sam imala jako strogog oca”, rekla je. Kako je postajala starija, shvatila je da je to njegov način iskazivanja ljubavi, a putovanje ih je još više zbližilo. Na šetnjama i večerama, imala je priliku učiti o njegovom životu kad je bio u svojim 20-ima.

“Sjeli bismo i naručili bocu bijelog vina i samo vodili te duge razgovore o životu. Postavljala bih mu pitanja, a i on mi se jednostavno otvarao.”

Razgovarali su i o njezinom prekidu, a otac ju je uvjeravao da su dvadesete ključni period za nju da shvati što je čini sretnom.

“Ne može puno ljudi reći da su bili na odmoru samo s ocem u svojim 20-ima”, rekla je Di Palma.

“To je definitivno putovanje koje ću pamtiti do kraja života.” prneosi n1

