Muškarci otkrili najbolje darove koje su im partnerice poklonile

Američki autor serijala knjiga o ljubavi The Five Love Languages, dr. Gary Chapman, 1995. godine napisao je knjigu o načinu na koji izražavamo i primamo ljubav pod nazivom Kako izraziti privrženost partneru.

Prema Chapmanu, muškarci i žene govore jedan od pet različitih jezika ljubavi. Ti jezici uključuju primanje darova, kvalitetno vrijeme, riječi potvrde, djela služenja i fizički dodir. A jedan od najboljih darova za muškarce je učenje vlastitog jezika ljubavi. Važno je otkriti kojim jezikom ljubavi govorite. Još važnije je otkriti kojim ljubavnim jezikom govori partner i što muškarci misle o svom govoru ljubavi, bili oni toga svjesni ili ne.

Među najmanje razumljivim jezicima ljubavi je “primanje darova”. Mnogi ljudi izbjegavaju ovaj određeni jezik, vjerujući da oni ili njihovi partneri zbog njega djeluju plitko. Ovo ne može biti dalje od istine. Kad je primanje darova ljubavni jezik kojim govori muškarac, to ne znači da će vas napustiti kad financijski stvari postanu teške. To znači da, kada mu ispletete rukavice, on će ih cijeniti kao promišljenu gestu koja predstavlja vašu ljubav prema njemu.

Mjesto na kojem muškarci raspravljaju o jezicima ljubavi je podforum AskMen na Redditu.

Da biste bolje razumjeli kako izgleda ljubavni jezik primanja darova, YourTango je sakupio neke od najboljih darova za muškarce koje su ikad dobili od svojih partnerica.

1. Nešto mekano i pahuljasto

– Osobno bih volio primiti jastuk omiljenog proizvođača. Odjeća je malo teža. Prijateljica mi je napravila šal koji je izgledao kao nešto iz dječje sobe, dječje plavo-bijeli. Ipak mi se svidjela ta gesta. .. misao je ono što se računa! – komentirao je forumaš.

2. Ručni rad

– Volim darove koje je netko izradio rukama. Djevojka mi je isplela čarape i vrlo debeli džemper s v-izrezom. Najbolji dar je što mi je jedanput uvezala knjigu i napunila je praznim stranicama i izvadcima iz zanimljivih eseja – piše netko.

3. Dar od srca

– Moja djevojka mi upravo radi malu kaligrafsku kameju koja sadrži psovke – kazao je treći.

4. Lutke

– Rekao bih da je najslađi dar koji mi je djevojka dala bile lutke za prste na kojima smo ona i ja, Harold i Maude te Margot i Richie Tenenbaum – nasmijao se čitatelj.

5. Čarolije

– Moja je djevojka urezala dvije germanske rune u kamen i čak dala posvetiti amajliju kako bi mi pomogla da se oslobodim stresa i postignem svoje ciljeve – iskren je muškarac.

6. Kolaž

– Imao sam djevojku koja je skupljala suvenire ili slike, što god smo radili zajedno. Za svaki praznik, Božić, rođendan ili godišnjicu dala bi mi uokvireni kolaž stvari koje je skupljala. Stvari koje su mi nešto značile za nas kao par. To su bili prilično cool darovi – prisjetio se čovjek.

7. Sve što nije materijalističko

– Osobno uživam u novom ili zabavnom iskustvu, a ne u materijalističkom daru. Mogu si kupiti sve što želim ili trebam unutar razumnih granica, ali dajte mi jedinstveno iskustvo s nekim do koga mi je stalo i to jednostavno ne možete nadmašiti – smatra komentator.

8. Nešto osobno

– Ideja da bi netko odvojio vrijeme i trud da napravi nešto lijepo je laskava, u gotovo svakom kontekstu. Bonus bodovi su ako je nešto osobno – kaže forumaš.

9. Posebna, ručno rađena čestitka

– Moja dobra prijateljica izrađuje ručno izrađene čestitke za moj rođendan. Obično nisam veliki obožavatelj čestitki, ali sam zadržao svaku koju je napravila za mene jer su jednostavno posebne – piše netko.

10. Nešto pleteno

– Moja majka je entuzijast za umjetnost i rukotvorine i napravila mi je bezbrojne šalove, košare i šešire. To su radovi iz ljubavi i to su stvari koje su mi najdragocjenije – smatra muškarac.

11. Sve što sadrži ljepljivu traku

– Moja mi djevojka svake godine napravi novčanik od ljepljive trake. Volim ih! – piše forumaš.

12. Glazbeni miks

– Imao sam bivšu koja mi je napravila DJ mix svih mojih omiljenih pjesama. Veliki sam obožavatelj elektroničke glazbe, pa je sama naučila DJ-irati, pronašla sve moje favorite, a zatim mi napravila prilično dobar mix duljine CD-a – opisao je komentator.

13. Romantična zajednička noć

– Uvijek ću preporučiti da najbolji darovi za proslavu nečije veze trebaju na neki način odražavati vezu. Materijalni darovi su lijepi, ali sami po sebi nisu dovoljni. Po mom mišljenju, planiranje zajedničkog dana ili noći i ispunjenje aktivnostima ili gestama koje pokazuju što moja draga osjeća prema meni puno je simpatičnije i smislenije – smatra netko.

14. Slatka poruka

– U novčaniku čuvam poruke koje mi je napisala djevojka, a znače mi više od fizičkih darova koje sam dobio. Važnost predmeta nije u cijeni – komentirao je muškarac.

15. Sentimentalna uspomena

– Među najdragocjenijim stvarima koje sam dobio od dame je poštanski sandučić koji je oslikala i napravila od stare kutije za cipele. To je vjerojatno najsentimentalnija stvar koju imam od nje. Sadrži sva naša stara pisma te sitne drangulije i papiriće nama važnih trenutaka iz proteklih nekoliko godina – sentimentalan je čitatelj.

16. Čarape… napravljene s ljubavlju

– Moja mi je ljubav isplela čarape. To je bio najbolji dar ikad, iako ih ne mogu nositi ljeti – zaključio je muškarac. prenosi 24sata

