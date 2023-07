Neki ljudi počnu nekontrolirano plakati tijekom intimnih odnosa , zašto? Postoji čak 11 mogućih razloga

Mnogi će se zapitati, ako im se desi par suza tijekom intimnog odnosa – što se to dešava, meni je neugodno, mom partneru je neugodno i slično. No, bračna terapeutkinja iz New Yora, Rachel Wright, ističe da je to sasvim normalno, iako mnogi to tako ne doživljavaju.

Iako se plakanje obično doživljava kao znak tuge, u stvarnosti vaše tijelo zapravo ‘govori’ previše, jer sve su to emocije, bilo da se radi o radosti, strahu, sreći ili boli, kaže Laura McGuire, med.med., seksologinja s Floride.

Istovremeno, terapeutkinja Wright plakanje zove ’emocionalnim znojenjem’. Tako da, baš kao i kod znojenja, suze ponekad poteku neočekivano.

– Ako se vaš partner čini zbunjenim oko toga zašto plačete, najbolje je biti iskren – otkriva dr. Sara Nasserzadeh, psihoseksualna terapeutkinja iz Kalifornije. To zapravo znači da budete iskreni oko toga što mislite da je izazvalo te suze.

Ali što ako nemate pojma otkuda suze? Donosimo objašnjenje stručnjaka o ovoj pojavi te što učiniti u tom slučaju.

1. Riječ je o hormonalnim promjenama

Bilo da imate mjesečnicu, na liječenju ste neplodnosti ili ste trudni, znate da hormonalne turbulencije mogu izazvati plač. Baš kao i kad gledate neku emotivnu reklamu – najednom krenu suze.

Hormoni mogu dovesti do neočekivanih, snažnih emocionalnih reakcija. Ali ako ste zainteresirani za nastavak seksa – i zabrinuti ste što će misliti partner o tome, možete naglasiti da prolazite kroz hormonalne promjene.

Ovo može zvučati kao – ne plačem zato što je tužno, plačem zato što je bilo tako dobro – ili – plačem zato što mi se trenutno događa puno hormonskih preokreta, a kada dođe do užitka i orgazma, to je dio načina na koji se to ispoljava, naglasila je dr. Donna Oriowo, certificirana terapeutkinja za seks i odnose.

2. Pijani ste

Taj posljednji koktel vam je možda dao hrabrosti, no istovremeno potaknuo emocije, kaže Nasserzadeh.

– Te emocije možda nemaju nikakve veze s vašim partnerom ili samim seksom. Možda kombinacija alkohola i seksa čini da nešto drugo, poput dublje traume ili osjećaja tjeskobe, ispliva na površinu – kaže Oriowo.

Ako vam vaše pijane suze ne daju osjećaj katarze, pokušajte preskočiti seks dok ste pod utjecajem. A ako je ovo obrazac za vas, razmislite o suradnji sa seksualnim terapeutom koji će vam pomoći da riješite osjećaje koji se javljaju kada pijete.

3. Stvarno ste opušteni

Znate li zašto seks može biti tako dobar? Jer ste ostatak dana (ili tjedna ili mjeseca) napeti, a intima vas tjera da se opustite.

– Kada je seks stvarno dobar i potpuno smo opušteni nekoliko sekundi – ponekad minuta – to omogućuje da sve te stvari izađu na vidjelo. To je slično kad se rasplačemo tijekom masaže ili joge – kaže McGuire.

– Ponekad, vaše tijelo jednostavno ima neke stvari koje mora otpustiti, a to se događa u trenutku za koji smatramo da je nezgodan. No, to samo znači da vam je to trebalo – ističe Oriowo.

4. Osjećate se super povezani s partnerom

– Ako je seks način duboke povezanosti s partnerom, vaše bi tijelo moglo odabrati ovaj oblik oslobađanja kako bi prenijelo svoje emocije – kaže Nasserzadeh.

To je logično, dodaje Wright, jer seks oslobađa oksitocin, a oksitocin potiče povezanost, povjerenje i empatiju.

– Lako je osjećati se dovoljno sigurnim za oslobađanje emocija koje su možda duboko u nama, iz nekog razloga – kaže ona.

5. Tugujete

Ako se nosite s gubitkom bilo koje vrste, tuga vas može pogoditi bilo kad – dok hodate, tijekom sastanka, u dućanu ili usred seksa.

Podrazumijeva se da je normalno plakati dok tugujete, ali doživjeti tugu dok istovremeno osjećate zadovoljstvo može biti zbunjujuće.

– Ponekad tražimo seks kad smo u stanju tuge jer žudimo za blizinom. Žudimo da nas vide, da nas drže, dodiruju, a također žudimo za nekom vrstom užitka kao bijeg od boli. No, i tom trenutku, prolazimo kroz proces tugovanja – kaže Oriowo.

Osim toga, možete osjećati krivnju zbog traženja zadovoljstva dok vas ili one oko vas još uvijek boli. Ipak, tuga nema vremenski okvir, pa je najbolja opcija osjetiti sve kako dolazi i znati da je to sasvim normalno, dodaje.

6. Seks vas boli – ne volite to

Prvo i najvažnije: seks ne bi trebao biti bolan. Ako plačete jer imate bolan seks, to može značiti da jednostavno trebate usporiti i uzeti lubrikant.

Ali ako se često događa, to može signalizirati brojna (izlječiva) stanja poput endometrioze, infekcije ili upalne bolesti zdjelice. Bol se također može pojaviti od ožiljaka zbog vaginalnog poroda ili operacije, kontracepcije, alergija i slično. Popis mogućnosti je dugačak, što je razlog više da odustanete od seksa i obratite se svom ginekologu za ispravnu dijagnozu.

Neki oblici liječenja mogu uključivati ​​lijekove za regulaciju živaca, terapiju dna zdjelice, izbjegavanje iritirajućih tvari, steroidne kreme, kirurški zahvat ili druge lijekove ovisno o uzroku, kaže Omoikhefe Akhigbe, dr. med., certificirani akušer i ginekolog i medicinski direktor u Pediatrixu Medical Group u Marylandu.

7. Seks vas boli – volite to

Suze mogu krenuti zbog vrste boli koju ste tražili u obliku (suglasnog) gušenja, udaranja, šamaranja ili vezivanja.

– I fizička bol i užitak aktiviraju isti dio mozga, tako da je potpuno moguće plakati od boli i uživati ​​u tome u isto vrijeme – kaže Wright.

Ako se bavite BDSM-om, pobrinite se da vi i vaš partner prethodno postavite jasne granice. To će vam omogućiti da razgovarate o sviđanjima, nesviđanjima i ograničenjima. Također biste trebali razgovarati o tome kako izgleda kada se dobro zabavljate naspram lošeg, kako biste pomogli svom partneru da stekne osjećaj što može očekivati ​​tijekom seksa.

– Komunikacija je potrebna kako bismo imali uspješan seks koji nije štetan. Ponekad sve skupa vodi do obrade nekih emocionalnih stvari koje su se dogodile u prošlosti, a koje mogu potaknuti plač – ističe Oriowo.

Nakon toga, također je važno pronaći način kako bismo regulirali i stabilizirali jedno drugo, dodaje Oriowo. Tijekom toga trebali biste odvojiti vrijeme za postavljanje pitanja i utvrđivanje onoga što svatko od vas treba mentalno, emocionalno i fizički.

8. Sramite se ili osjećate krivnju

Nasserzadeh je radila sa ženama koje su joj rekle da su plakale tijekom seksa jer se nisu osjećale kao da ‘zaslužuju’ odvojiti trenutak za uživanje.

– One osjećaju da bi se, kao majke, trebale usredotočiti na svoje dijete, a ne na samozadovoljavanje – otkrila je.

Međutim, jasno je – ne možete se brinuti ni o kome drugom ako se ne brinete o sebi.

– Ako se sramite zbog seksa ili intimnosti općenito, a to izlazi u obliku suza, to je dobar pokazatelj da taj sram istražite izvan spavaće sobe i vidite o čemu se radi – dodaje Wright.

Prvo pokušajte otkriti glavni uzrok srama i nastavite odatle.

– Sram nije vaš. To je nešto što vam je dano što onda postaje vaš glas – kaže Oriowo.

Preporučuje posjet terapeutu i pronalazak zajednice na koju bi se mogli osloniti kada sram bukne. A ako ne možete pristupiti individualiziranoj terapiji ili zajednici koja vas podržava, također možete isprobati grupnu terapiju, vođenje dnevnika ili čak pogledati podcaste koji se temelje na terapiji.

9. Jako ste sretni

Možda ste imali ozbiljno dugo sušno razdoblje ili vam seks jednostavno nikada nije bio tako zabavan ili ugodan… do sada.

– Ako nikada niste imali, ili ste rijetko imali, zadovoljavajuće seksualne interakcije, to je možda znak zahvalnosti, radosti ili sreće – otkriva Nasserzadeh.

– Može doći do navale hormona dopamina i oksitocina na temelju intenzivnog zadovoljstva, što može rezultirati plakanjem – dodaje Oriowo.

10. Pronašli ste ‘okidač’ za neke emocije

Možda ste preživjeli seksualno zlostavljanje ili se možda nekada dogodilo nešto što ste mislili da ste zaboravili. Iznenada, inače normalno i ugodno seksualno iskustvo pretvara se u okidač nečega od prije.

– Trauma je toliko duboko ugrađena u naše umove i pamćenje da je teško sjetiti se što se točno dogodilo, a seks će je izvući na površinu – kaže McGuire. Prestanite sa seksom ako osjećate da vam se mozak i tijelo ‘odvajaju’, ako vam naviru bolna sjećanja ili se osjećate van kontrole, savjetuje Wright.

Najbolje je potražiti pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje ako ‘puno plačete i ne možete prepoznati zašto, ili čak ako je to jednom, ali osjećaji koji dolaze s tim su iznenadni strah’, kaže McGuire.

11. Ne osjećate povezanost s partnerom

Ovaj je jednostavan kao što zvuči. Ako niste oduševljeni svojim seksualnim partnerom, prirodno je da se nakon toga, ili čak usred akta, osjećate malo manje nego sjajno. Ako se seksate radi seksa ili možda samo da biste podigli samopouzdanje, mogli biste pustiti koju suzu, kaže Oriowo. prenosi 24sata

– Velika je vjerojatnost da je vrijeme da prekinete takvu vezu ili postoji nešto drugo što vas muči – dodaje ona. Ako niste spremni za prekid, odvojite malo vremena da procijenite gdje ste u vezi i je li ona zdrava.

Uvijek je korisno razgovarati s terapeutom o takvim osjećajima. Ako nemate pristup terapiji, možete se osloniti na prijatelja za kojeg vjerujete da je dobar u tome da ostane nepristran, pun ljubavi i iskren prema vama. Također se možete pridružiti besplatnim online zajednicama na društvenim mrežama koje organiziraju terapeuti kako biste dobili pristup informacijama koje bi mogle biti korisne.

Što trebam učiniti ako moj partner plače tijekom seksa?

Dakle, možda niste vi taj koji plače, ali želite znati što možete učiniti sljedeći put kada vaš partner bude plakao. Dobra vijest je da postoje jednostavni, pažljivi načini za otvaranje dijaloga.

Ako počnu plakati tijekom seksa, potpuno prestanite i provjerite. Oriowo predlaže da ih pitate: – Hej, jesi li dobro? Što se događa? – ili – Hajde da stanemo, što trebaš? – .

– Želite učiniti što god možete, jer želite da se osjećaju sigurno, dobro i zdravo. Želite biti u mogućnosti vratiti se u stanje poželjnosti koja će im omogućiti da se osjećaju dobro. Uvjeravanje da će sve biti u redu također može utjecati na to da se druga strana osjeća manje samokritično – kaže Oriowo.

Ali što je najvažnije, stigma oko plakanja tijekom seksa je nepotrebna, a za mnoge ljude podsjetnik da je u redu plakati također može biti od velike važnosti, piše Women’s Health.

