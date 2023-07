Naučnici otkrili koja boja kupaćeg posebno privlači ajkule: Nazivaju je “njam-njam” bojom

Dugo se vremena smatralo kako ajkule imaju loš vid, no jedna ih boja posebno privlači.

Riječ je o žutoj, koja je posebno problematična boja. Kako piše BBC, čak su je i ronioci prozvali “njam-njam žutom”, jer su primijetili da u morskim dubinama može biti posebno problematično ako nosite žutu kao dio opreme ili odijela.

Ne znači to da svoj žuti kupaći kostim trebate odbaciti, pogotovo ne ako ljetujete na Jadranu, gdje su pojave opasnih ajkula rijetkost. No, ako idete na neke druge destinacije za koje znate da postoji mogućnosti susreta s morskim psima, ovu je informaciju svakako korisno znati. Ne samo da ih privlači žuta, nego ih privlače i druge boje koje su u vodi kontrastne, poput crvene i narančaste. Oni koji proučavaju ponašanje morskih pasa upozoravaju ljude da u vodu ne nose sjajne satove ili nakit, jer to ove morske predatore podsjeća na riblje krljušti ili ljuske, piše Dnevnik.hr.

Žuta boja je često boja koja se bira za opremu za spašavanje iz mora.

To su splavi za spašavanje ili plutače, a razlog odabira žute je upravo veliki kontrast. U morskom plavetnilu prije ćete uočiti žutu ili narančastu splav, nego npr. plavu ili crnu. No, kao što je ta boja uočljiva spasiocima, čini se da je još više uočljiva i ajkulama. prenosi Radiosarajevo

