I ne, nije prevara! Stručnjaci upozoravaju: Prestanite ovo raditi, može vas koštati braka

Pripadate li skupini ljudi koju izrazito nervira kad sugovornik s kojim sjedite na kavi stalno gleda u mobitel, ne obraćajući pažnju na ono što govorite? Njegova uloga sugovornika se svodi na puko i naoko nezainteresirano kimanje glavom. Ovakvo ponašanje je izraženo posvuda u današnjim tehnološki naprednim društvima. Štoviše, ako se želimo osloboditi tereta gledanja u mobitel dok nam druga osoba govori, moramo se svako toliko korigirati, sve dok nam puštanje mobitela iz ruku ne uđe u naviku. piše Gloria

Studija

U studiji objavljenoj u Elsevierovom časopisu znanstvenici su krenuli proučavati učinak ovakvog ponašanja na bračne parove. Uključili su 712 vjenčanih osoba iz Turske od kojih je sudjelovalo 347 žena i 365 muškaraca prosječne starosti 37 godina. Sudionici ispitani o zadovoljstvu brakom, sklonostima ignoriranja te komunikacijskim vještinama. Glavni autor studije, Izzet Parmaksız naglasio je snagu dobre komunikacije kao ključan preduvjet sretnog braka dok se sukobi uglavnom događaju kada se bračni parovi međusobno ignoriraju.

Ljudi bi trebali pripaziti na to da budu prisutni sa svojim najmilijima kako bi pokazali da im je stalo do njih i za to vrijeme skloniti telefon.

Još jedna studija otkrila da je vjerojatnije da će osobe koje ignoriraju svoje sugovornike imati određene mentalne probleme. Istraživači sa Sveučilišta u Oklahomi otkrili su da depresivni ljudi češće ignoriraju svoje prijatelje. Društveno anksiozne osobe koje više vole online društvene interakcije nego komunikaciju licem u lice, također izraženije pokazuju stanje ignoriranja.

Znakovi da ste osoba koja ignorira druge

Prema australskoj asocijaciji Hart Centre, sljedeći znakovi mogu vam pomoći u otkrivanju jeste li osoba koja stalno bulji u ekran, odnosno ignorira svog sugovornika:

Kad ste s partnerom, uvijek imate mobitel u rukama

Većina vaših razgovora s partnerom je kratka jer često razgovarate mobitel

Često prestajete obraćati pažnju na ono što vam partner govori kada vam telefon zazvoni

Praznine u razgovoru popunjavate provjeravanjem feeda

Kad zajedno gledate TV, u pauzi za reklame gledate u mobitel

Prihvaćate pozive koji nisu hitni kada provodite vrijeme s partnerom

Facebook komentari