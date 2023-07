Bolesti desni povećavaju rizik za srčane bolesti – pripazite na ove simptome

Zašto su važni redoviti posjeti zubaru, pa i onda kada nas ništa ne boli? Naime, funkcija zdravih zubiju nije isključivo povezana s lijepim osmijehom. Ona je važna za naš cjelokupni sustav. Bolest desni, koja se naziva i parodontna bolest može dovesti do razgradnje desni, zuba i koštanog tkiva koje ih drži na mjestu. S druge strane, bolest srca se odnosi na širok spektar stanja, uključujući srčani i moždani udar. Bolest srca uzrokovana je sužavanjem ili začepljenjem važnih krvnih žila.

Poveznice i znanstvena istraživanja

Objavljena istraživanja pokazuju povezanost između ovih dviju bolesti navodeći da su osobe koje su primale odgovarajuću terapiju za svoju bolest desni, imali do 40 posto niže troškove kardiovaskularne skrbi od osoba koje nisu dobile odgovarajuću oralnu njegu. Ovi nalazi podupiru ideju da zdravlje desni izravno utječe na zdravlje srca. Autori studija, s kojima su se složile Američka stomatološka udruga i udruga za srce, otkrili su da bolest desni povećava rizik od srčanih bolesti za oko 20 posto.

Bolest desni može povećati rizik od bolesti srca jer upala desni i bakterije mogu na kraju dovesti do sužavanja važnih arterija.

Može li bolest desni uzrokovati i druge komplikacije i obrnuto?

Bolest desni može biti povezana i s drugim zdravstvenim stanjima, kao što su:

Osteoporoza: Nekoliko istraživanja ističe da manja gustoća kosti dovodi do gubitka kosti u čeljusti. To na kraju može dovesti do gubitka zuba zbog slabije temeljne kosti, a posljedično imati negativan učinak na cijeli probavni sustav.

Respiratorna bolest: Bakterije u ustima mogu prijeći na pluća i uzrokovati infekcije poput upale pluća. Ovo se češće događa kod osoba s parodontnom bolešću.

Rak: Neka istraživanja sugeriraju da bolesti desni mogu povećati rizik od određenih oblika raka, poput raka bubrega, gušterače i krvi. Potrebno je više istraživanja u ovom području.

Reumatoidni artritis: Jedno istraživanje pokazuje povezanost između reumatoidnog artritisa i bolesti desni. Međutim, i u ovom su području potrebna dodatna istraživanja.

Postoje i neka stanja koja mogu povećati rizik od razvoja bolesti desni. Istraživanja pokazuju da osobe s dijabetesom imaju povećan rizik od razvoja bolesti desni. To je vjerojatno zbog većeg rizika od infekcija općenito. Rizik se smanjuje ako držite dijabetes pod kontrolom. Trudnice su također izložene povećanom riziku od bolesti desni zbog hormonalnih promjena i povećanog protoka krvi.

Simptomi bolesti desni

Redoviti posjeti stomatologu mogu pomoći u ranoj dijagnozi i liječenju bolesti desni. Također biste trebali obavijestiti svog stomatologa ako imate bilo kakve simptome bolesti desni, uključujući:

loš zadah

natečene, crvene desni

osjetljive desni koje lako krvare

bol pri žvakanju

zube osjetljive na toplo i hladno

povlačenje desni

klimave zube ili promjene kod zagriza

Navedeni simptomi ne moraju značiti da imate bolest desni, no to će kontrolom provjeriti vaš stomatolog.

Simptomi bolesti srca

Ako liječnik posumnja na srčanu bolest, postavit će dijagnozu na temelju vaše povijesti bolesti, težine i trajanja simptoma i rezultata fizičkog pregleda. Uobičajeni simptomi bolesti srca su:

bol u prsima, poznata i pod nazivom angina, koja je posljedica toga što vaše srce ne dobiva dovoljno kisika

aritmija, također poznata kao nepravilni otkucaji srca

otežano disanje

neočekivani umor

vrtoglavica i ošamućenost

iznenadna zbunjenost ili poremećaj razmišljanja

prekomjerno nakupljanje tekućine, poznato kao edem

srčani udar

Liječnik će također procijeniti vašu krv i ispitati čimbenike rizika za srčane bolesti, kao što su obiteljska anamneza i tjelesna težina.

Prevencija

Poštujući ove zdrave životne navike, možete održavati dobru oralnu higijenu i smanjiti rizik od bolesti desni i srca.

Perite zube i jezik najmanje dva puta dnevno pastom za zube s fluorom. Zamolite svog stomatologa da vam pokaže ispravnu tehniku četkanja.

Koristite zubni konac.

Redovito koristite vodicu za ispiranje usta.

Suzdržite se od pušenja ili žvakanja duhana.

Pijte vodu koja sadrži fluor.

Pridržavajte se prehrane bogate povrćem, hranom bogatom vlaknima, voćem s niskim udjelom šećera i bjelančevinama na bazi povrća.

Održavajte dobru razinu šećera u krvi, osobito ako imate dijabetes.

Posjetite stomatologa dva puta godišnje radi redovitih čišćenja i pregleda.

Vodite računa o ranim znakovima bolesti desni, kao što su krvarenje desni i stalni loš zadah. Obavijestite svog stomatologa ako imate bilo koji od ovih simptoma. piše zivim

