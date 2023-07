Kako vam boja kupaćeg kostima može spasiti život! Stručnjaci upozoravaju: Ove tri boje su najgori izbor

Kupaći kostimi za djecu su tako slatki da je teško odlučiti se koji bismo odabrali. Da li onaj plavi sa sličicama dupina ili zeleni s printom dinosaura. Uzorci morskih sirena, cvjetića, duginih boja, jednoroga na nebesko plavoj ili rozoj podlozi s neodoljivim volančićima…. Nema sumnje da će u bilo kojem od njih izgledati preslatko, bit će im udobni, možda su čak izrađeni od tkanine koja ima zaštitni faktor 50+. No, postoji jedan problem: ako se dijete iznenada počne utapati, većina tih boja i printova bila bi izuzetno teško vidljiva svakome tko ih pokušava spasiti.

Možda vam to zvuči kao paranoja, no statistike kažu drugačije. Utapanje je u posljednjem desetljeću uzrok više od 2,5 milijuna smrti i među deset vodećih uzroka smrti djece i mladih u dobi od 1 do 24 godine u svim regijama svijeta. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, gotovo je 236.000 ljudi izgubilo život utapanjem u 2019., a prema posljednjim podacima Eurostata, Hrvatska se u 2020. godini nalazila na 7. mjestu po dobno-standardiziranoj stopi smrtnosti od slučajnog utapanja. U posljednjih 10 godina u našoj zemlji prosječno godišnje od slučajnog utapanja umire nešto više od 80 osoba, dok je kod djece u dobi do 19 godina u istom razdoblju zabilježeno prosječno 5 smrti od utapanja godišnje. Posebno su riziku izložena mala djeca, neplivači, osobe muškog spola, oboljeli od kroničnih bolesti, osobe koje su konzumirale alkohol te osobe koje se kupaju u jezerima i rijekama. Treba naglasiti da čak i kad utapanje ne završi fatalno, može uzrokovati teške posljedice, uključujući oštećenja mozga. Svjetska zdravstvena organizacija, kao i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ističu da postoje mnogi faktori koji mogu smanjiti rizik od utapljanja, poput tečajeva plivanja, osiguravanje stalnog nadzora nad djecom u vodi i u blizini vode i slično.

Svaka sekunda je važna

No, kad se dogodi da dijete nestane u blizini vode, svaka sekunda je važna. Stoga stručnjaci upozoravaju na još jedan faktor koji može pomoći da se spriječi fatalni ishod – a to je nošenje kupaćeg kostima u bojama koje nas čine vidljivijima ispod površine vode. Natalie Livingston je radila kao spasiteljica i instruktorica plivanja, inspektorica za bazene i spa centre te menadžerica u vodenim parkovima, a ujedno je i suosnivačica američke tvrtke Alive Solutions koja osigurava edukaciju o sigurnosti uz vodu i treninge za javnost. Na temelju svog višegodišnjeg rada na sigurnosti u vodi, znala je da su određene boje vidljivije u vodi od drugih, no prije nekoliko godina odlučila je provesti i stručno testiranje u vezi toga.

– Bila sam često sa svojom djecom uz vodu i gledala sam djecu u kupaćim kostimima koji nisu bili dobar izbor: oni bi skočili u vodu i jednostavno nestali- kaže Natalie koju je to navelo da testira boje kupaćih kostima kako bi ispitala koje su od njih najvidljivije u različitim ambijentima. Za potrebe testiranja zajedno sa suradnicima stavila je tkanine raznih boja, od jarko crvene do fluorescentno zelene, na dubinu od oko 1 metra – na tamnu podlogu dna bazena, svjetlu podlogu dna bazena, u jezero, u mirnu te u uzburkanu vodu. Kad je voda bila uzburkana, kao što je to često slučaj u pretrpanim bazenima ili kad su na moru valovi, mnoge su boje postale vrlo teško vidljive. Natalie kaže da rezultati testiranja podupiru ono što su ona i njezini kolege primijetili radeći kao instruktori plivanja i spasioci na plažama i bazenima.

Plava, zelena i bijela – najgori izbor

Najgore su prošle plave i zelene nijanse te bijela boja. Tamne boje općenito nisu bile dobro vidljive. Iako nisu sve pastelne boje bile testirane, pokazalo se da bi i one vjerojatno sve bile slabo ili nikako vidljive pod vodom. Jedan od razloga za to je činjenica da voda apsorbira i odbija svjetlost drugačije nego zrak, što dovodi do toga da mnoge boje postaju nezasićene za naše oči. To je zato što voda lako apsorbira veće valne dužine svjetlosti i brzo se filtrira s povećanjem dubine. A to znači da boje na crvenom kraju spektra vrlo brzo postaju teške za uočavanje kada su potopljene u vodi na dubini od jednog metra i nemoguće ih je vidjeti u dubokom oceanu.

Velik printovi su loš izbor

U svibnju 2023. Alive je objavio još jedan test, ovaj put se ispitivalo rade li nekakvu razliku jednobojni kupaći kostimi u odnosu na one s uzrocima i šarama, što je važno znati jer velik broj kostima, naročito za djecu i mlade ima razne zabavne printove i šare. Otkriveno je da su čiste boje najvidljivije, a sljedeći najbolji po vidljivosti pokazali su se sitni printani uzorci. No, kod većih printova, čak i ako je osnovna boja svijetla, print i dalje negativno utječe na vidljivost. Kad je kupaći kostim ukrašen bijelim prugama, fluorescentna narančasta – koja se pokazala najvidljivijom jednobojnom bojom – počeo je ličiti na neki odraz u vodi, a s tamnim prugama gotovo da je posve nestao i nije bio uopće vidljiv. To zapravo ne bi trebalo biti iznenađujuće jer, ako pogledamo svijet prirode, vidimo da mnoge ribe koriste pruge i šare kako bi se kamuflirale pod vodom i bile manje vidljive. Šare služe da razbiju njihov obris i otežaju uočavanje.

Potrudite se pronaći neonski kostim – jednobojni ili sa sitnim printom

Kad se uzmu u obzir rezultati oba testa, Natalie Livingston kaže da bi ona preporučila neonske boje, bilo u jednoj boji ili sa sitnim printom. Srećom, danas ipak postoji više mogućnosti izbora za takve kupaće kostime nego prije nekoliko godina, smatra Livingston, bilo zbog toga što rezultati ovakvih testiranja dopiru do proizvođača bilo zbog toga što se jarki neonski trendovi iz 80-ih vraćaju u modu. No, i dalje nije baš najlakše pronaći takve kostime ni za djecu, a kamoli za odrasle. Mnogi ljudi se žale da ne mogu pronaći neonske kostime, upozorava Livingston dodajući da je i sama jedna od njih. Kaže da je nakon više od sat vremena traženja po internetu uspjela pronaći samo dva jednobojna neonska kupaća kostima – jednodijelni neonsko narančasti i fluorescentno žuti dvodijelni kostim. Dodaje da je kupila i nekoliko SPF+ prsluka u neonskim bojama, ali je morala uzeti one s kratkim rukavima jer su u varijantama s dugim rukavima jedine dostupne boje bile razne nijanse plave.

