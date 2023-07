U kojim godinama najbolje pamtimo, a kada počinjemo da zaboravljamo

Iako smo možda dostigli vrhunac u jednom segmentu, vrlo je vjerovatno da ćete se u drugom poboljšati. Na primjer, tinejdžeri mogu imati najviše energije, ali starije osobe obično imaju najbolji rječnik. Evo čemu možete da se radujete, ili da se pozdravite.

Učenje drugog jezika je najlakše između 7-8 godina

Stručnjaci su i dalje u nedoumici oko ovoga, ali opće je prihvaćeno da je najbolje vrijeme za učenje drugog jezika kada ste veoma mladi.

Većina stručnjaka smatra da je početak prije puberteta optimalan – tačnije prije osme godine.

Brzina obrade podataka dostiže vrhunac sa 18

Ljudska sposobnost da brzo razmišlja i pamti informacije poput imena je najbolja sa 18 godina, prema studiji neuronaučnika sa MIT-a i Opće bolnice u Massachusettsu.

Vrlo brzo nakon toga, često sa samo 19 godina, počinje da opada.

Fizička snaga dostiže vrhunac sa 25

Vaši mišići su na vrhuncu snage kada imate 25 godina, pokazuje studija Univerziteta u Torontu. Ovo je posebno slučaj za sportove kao što su sprint i plivanje, koji zahtjevaju brzinu, snagu i maksimalnu potrošnju kisika.

Iako fizička snaga dostiže vrhunac sa 25 godina – studije pokazuju da ne počinje odmah da opada.

Ovo potkrepljuje jedna 50-godišnja analiza maratonaca, koja je otkrila da je prosječna starost za završetak trke za nešto više od dva sata (što je prilično brzo) bila 28 godina.

Šahisti dostižu vrhunac oko 35

Igranje šaha uključuje određeni nivo kognitivnih sposobnosti, uključujući brzinu obrade, planiranje, fluidnu inteligenciju i pamćenje.

Ekonomisti sa Univerziteta Ludwig Maximilians u Minhenu analizirali su 24.000 profesionalnih šahovskih mečeva kako bi pratili učinak vrhunskih igrača. Otkrili su da je učinak naglo rastao do ranih 20-ih i dostigao vrhunac oko 35. godine.

Sposobnost fokusiranja dostiže vrhunac sa 43

Studija sa Harvarda i Bostonske laboratorije za pažnju i učenje otkrila je da ljudi u srednjim 40-im, tačnije sa 43. godine imaju tendenciju da rade najbolje na testovima koncentracije.

Dakle, iako je vaša sposobnost obrade informacija možda oslabila, starije osobe pobjeđuju kada je u pitanju duže zadržavanje fokusa.

Vještine vokabulara dostižu vrhunac sa 65 godina

Ispostavilo se da rezultati ljudi na testovima vokabulara sa višestrukim izborom nastavljaju da se penju do srednjih 60-ih, prema studiji MIT-a.

I ne morate sjediti i čitati rječnik cijeli dan da biste to ostvarili – to se dešava prirodno kako starimo.

Psihološko blagostanje dostiže vrhunac sa oko 82 godine

Kako starimo, konačno učimo da cijenimo život.

U studiji objavljenoj u Proceedings of the National Academy of Science, naučnici su tražili od ljudi da zamisle merdevine od deset stepenika kako bi ocijenili svoj život.

Najstarija grupa koju su proučavali (od 82 do 85 godina) dala je najveći prosječan broj stepenica, oko sedam. prenosi n1

