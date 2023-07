Deset dana za 300 eura: Evo gdje su cijene ljetovanja povoljne i jeku sezone i u septembru

Grčka, omiljena destinacija tokom letnjih mjeseci velikog broja turista, ali i druge destinacije, poput Turske, Egipta, Crne Gore, Hrvatske, Bugarske i Albanije, u septembru nude povoljnije usluge smeštaja od 20 do čak 50 posto u odnosu na juli i avgust, a oni koji budu imali sreće i „ulove“ „last minute“ ponudu mogu da uštedje i znatno više, prenosi Blic.

Osim uštede od 100 i više eura za smještaj i prijevoz u odnosu na cijene trenutno aktuelnih aranžmana u Grčkoj, septembar je uglavnom povoljan i zbog odličnih vremenskih prilika u ranu jesen. Prognoze meteorologa za ovogodišnji septembar su odlične i temperature će se kretati i do 30 stepeni Celzijusa, biće sunčano, povremeno oblačno, a krajem mjeseca se očekuje pad, recimo, na ostrvu Tasos, zadnje sedmice u septembru biće 23 stepena.

Još jedna pogodnost ljetovanja u Grčkoj u septembru je što su gužve znatno manje, kako na plažama, tako i na putevima, graničnim prelazima i naplatnim rampama.

– Početkom septembra more u Grčkoj je i dalje toplo, ali ono što pojedine turiste ponekad sprječava da se odluče za ovu varijantu jeste vrijeme i niža temperatura mora u letovalištima krajem septembra. Isto važi i za ljetovanje u oktobru. Uostalom, ako se i dogodi da vas ne posluži sreća po ovom pitanju, uvijek možete da odete na neki izlet, upoznate okolna mjesta i na taj način svojoj porodici i sebi omogućite aktivan i nadasve zanimljiv odmor – navode na sajtu grčka.info.

Prema iskustvima turista toplo more tokom ova dva mjeseca bilo je na Kritu i Rodosu kao i na ostrvu Kos gdje prosječna temperatura mora u oktobru prijatnih 23 stepeni. Iako je ostrvo Rodos zvanično najtoplije grčko ostrvo u oktobru, postoje i druga ostrva koja treba uzeti u obzir, a to su Krit, Santorini, Krf i Zakintos. Sva su ostrva slična po prosečnoj temperaturi iznad 20 stepeni, ali sa različitom količinom sunca i padavina.

Omiljeno ostrvo u pola cijene

Za Tasos, jednu od najpopularnijih destinaciju među našim turistima koji odlaze u Grčku na ljetovanje, u ponudi turističkih agencija, za 10 noći, 11 dana, najam apartmana, odnosno studija za tri osobe, sa prevozom iz Beograda autobusom, cjena u julu je od 250 do 285 eura, u avgustu dva termina su 300 eura, a zatim cijena pada do 225, i u septembru pada još više, do 190 i 140 eura. Naznačeno je da je 140 eura cena umanjena za 30 eura za sopstveni prijevoz.

I za Stavros su cijene u septembru značajno jeftinije u odnosu na juli i avgust. Za najam smeštaja, bez prijevoza, u jednoj od vila posljednji termin, od 20. do 30 septembra, je 140 eura za deset dana, dok je u julu i avgustu 205 do 285.

