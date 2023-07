Žene otkrile kojim muškim atributima ne mogu odoljeti

Žene vole da pored sebe imaju snažnog i muževnog muškarca, a ove fizičke karakteristike vole kod suprotnog spola.

Velika i jaka ramena

Žene vole da pored sebe imaju snažnog i muževnog muškarca, a velika i jaka ramena su savršeni dokaz toga. Nije ni čudo što svi žele da izgledaju kao Arnold Švarceneger. Izgleda da su muškarci otkrili da se na ovo žene „pale“. Velika ramena šalju podsvjesno signale u ženski mozak koji im govore da ste vi jak “mužjak” koji ima dobre gene i koji će joj pružiti zaštitu i zdravo potomstvo.

Trbušnjaci

“Bolje topao bojler nego hladne pločice.” Iako se muškarci teše ovom rečenicom, žene su priznale da im je izdefinisan i čvrst muški stomak daleko privlačniji. Naravno, umjerenost je ključ.

Osmijeh

Žene vole muškarce sa lijepim osmijehom. Naravno, podrazumijeva se da imate sve zube. Muškarac s osmijehom često stavlja do znanja da je duhovit i druželjubiv, a to je ono što žene najčešće i traže. Pored snage, one traže zanimljivog muškarca koji će ih uvijek nasmijati.

Lice

Iako često govore da ljepota dolazi iznutra, žene ipak veliku pažnju obraćaju na muško lice. Sigurno ste čuli hiljadu puta kako priželjkuju muškarca kao što je Bred Pit ili Džoni Dep. To je zato što žele muškarca sa „lijepim“ crtama lica.

Usne

Žene vole velike, mekane i pune muške usne. Kažu da nije ništa senzualnije od muškog poljupca.

Zadnjica

Evo jedne sličnosti koje žene dijele sa muškarcima. Baš kao i mi, i žene vole da povremeno „bace“ pogled na zadnjicu. Eto još jednog razloga da u teretani pojačate trening za donji dio tijela.

Snažne ruke

Kao i s leđima, i velike i snažne ruke su pokazatelj jačine muškarca. Žene traže sposobnog i jakog muškarca koji će ih uvijek štititi. Naravno, pretpostavka ide da su oni s velikim rukama jači i sposobniji, iako to nije uvijek slučaj. prenosi Avaz

