Drama u avionu: Muškarac razbio staklenu flašu tokom leta i počeo napadati druge putnike

Prema prvim informacijama, pomahnitali putnik je razbio staklenu flašu i nanio povrede dvojici putnika. Incident je zabilježen na letu BA2159 u ponedjeljak, 3. jula 2023, nekih sat i po vremena prije slijetanja na odredište.

Piloti nisu imali drugu opciju već da nastave let, dok se u kabini odvijala prava drama. Napadu je prethodila svađa dvojice putnika, a potom je jedan ustao sa sjedišta i odletio kod stjuardesa u “kuhinju” Boinga 777.

Tu je pronašao staklenu flašu, koju je razbio, a onda je potrčao između sjedišta i zario oštro staklo u svog “neprijatelja”, a potom je povrijedio još jednog putnika. Drugi putnici su uspjeli da odvoje pomahnitalog napadača od povrijeđenih, dok je krv šikljala na sve strane. prenosi radiosarajevo

“Njih dvojica su pili na letu i šalili se prije nego što se sve ovog dogodilo. Jedan putnik je zadobio ubodne rane u predjelu torzoa, drugi u predjelu glave. Navodno je razbio flašu vina koja se prodaje u avionu. Odjednom je bilo krvi po kabini. Niko nije znao koliko daleko bi ovo moglo da ode. Srećom nije bilo gore”, rekla je putnica N. P.

Po slijetanju je napadač priveden, a povrijeđeni su hitno prevezeni u bolnicu. Iz policije su saopštili da je istraga u toku, a iz kompanije British Airways se još nisu oglasili ovim povodom, piše Daily mail.

Chaos In The Air – This Bucket hat individual in a British Airways flight 2159 from Gatwick to St Lucia stabbed two passengers with a broken bottle due to an escalated brawl .While both were treated later at the hospital,police arrested the individual on arrival.#flight #safety pic.twitter.com/ypbpGe8mKB

— FL360aero (@fl360aero) July 5, 2023