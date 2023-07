Ako sjedimo zamišljeni to ne znači da razmišljamo o drugoj ženi: 10 činjenica o muškarcima

Isto tako i percepcija, pa i djelovanje. Mnoge žene slijepo vjeruju da je muškarcima stalo samo do standardnih stvari koje njih čine srećnima. To su fudbal, žene i piće. Međutim, muškarci smatraju da su to ženski stereotipi i iznose deset stvari za koje smatraju da bi žene trebale znati o njima:

1. Ako muškarac ne nazove, to nije kraj: Žene često misle da ukoliko muškarci nisu nazvali u minimalnom vremenskom periodu, odmah im nije stalo i ohladili su se. Međutim, postoje muškarci koji su povučeniji i ponekad je potrebno da žena preuzme inicijativu.

U tome nema ništa loše, niti na to tako treba gledati.

2. Jasno govorite šta vam smeta: Većina muškaraca ne voli, kada vas nešto pita, a vaš odgovor je “Nije mi ništa” ili “Sve je u redu”, a zapravo se tako ne ponašate.

Jasno i transparentno recite šta vam je zasmetalo, to će muškarac više cijeniti, nego da ćutite i glumite ledene kraljice.

3. I za muškarce je prvi sastanak stresan: Nije samo ženama stres prvi sastanak. Isto je tako i muškarcima, samo oni to neće uvijek priznati.

I oni su skloni da biraju šta će obući, vježbaju kako će se ponašati itd.

4. Zamišljen je, sigurno razmišlja o drugoj ženi: Često mišljenje, ali isto tako i često pogrešno viđenje od strane žene. Hiljadu je drugih stvari o kojima muškarac misli i može da brine.

Njegova odsutnost ne mora biti nužno znak da razmišlja o drugoj ženskoj osobi.

5. Odbija intimnost sa vama: Kao što su žene sklone glavobolji i neraspoloženju, tako i muškarci mogu da budu umorni i imaju naporan dan. Nije to samo ženama opravdano.

To što trenutno nemate intimni odnos, ne znači odmah da vas ne želi ili da ste neprivlačne. To je još jedna u nizu zabluda.

6. I muškarci vole pažnju i naklonost: Naravno, žene su te koje prednjače i koje trebaju da uživaju više pažnje i naklonosti. Ali, to ne znači da druga strana ne treba da uživa isto.

Takođe i komplimenti i pohvale im nisu ništa manje potrebni nego vama. Svaka osoba to želi da čuje od svog partnera.

7. Muškarci vole prirodno stanje žene: Oni cijene vaš trud i zalaganje da izgledate što ljepše i atraktivnije. Ali, to ne znači da morate uvijek biti našminkane i sređene.

Čak šta više oni vole vašu prirodnost i to više njegujte.

8. Muškarci vole kada žena obuče haljinu: Naravno, da vole svoju ženu u svakom izdanju, ali kada je ona u haljini, tada posebno je primjećuju. To je ipak odlika stila i ženstvenosti.

9. U redu je da žena napravi prvi korak: Nije na odmet da kada primjetite, date suptilan znak da se i on vama sviđa. Nježni dodir rukom, upućen pogled i osmjeh to je lijep, nezvanični znak da vam muškarac priđe. Ne morate čekati da sve on prvi započne, vi pošaljite signal.

10. Cijeni svoje prijatelje: Prijatelji su u njegovom životu duže nego vi. Kada žena cijeni prijatelje i njegovo slobodno vrijeme koje provodi sa njima, tada u očima svog partnera samo dodatno raste. Takav stav se zaista smatra ispravnim,piše Infpultinfo

