Četiri vrste pića koje biste trebali izbjegavati tokom toplih dana

Prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) iz Atlante u SAD-u pored hidratacije, važno je izbjegavati naporan fizički rad i boravak na otvorenom između 11 i 16 sati i nositi kreme za zaštitu od štetnih UV zraka.

Alkohol

Iako hladna alkoholna pića djeluju kao dobar način da se rashladite. Međutim, alkoholna pića smatraju se najgorim izborom tokom toplih dana. To je zato što je alkohol diuretik i time povećava proizvodnju urina. što dalje odnosi vodu iz organizma.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) savjetuje da ne pijete alkohol “unutar 24 sata nakon rada na otvorenom”, jer može vas to može dovesti do dehidracije.

Kafa i čaj

Stručnjaci iz klinike Mayo navode da je i kofein koji se nalazi u kafi i čaju također diuretik. Zbog toga se preporučuje da ove napitke konzumirate umjereno uz više vode.

Gazirani sokovi

Gazirani sokovi također mogu sadržavati kofein, a pored toga uglavnom imaju visok udio šećera što može dovesti do pojačane žeđi i dehidracije. Što je konzumacija šećera veća, to stanice u tijelu cirkulišu više vode i tada dolazi do češćeg mokrenja.

Energetska pića

I energetska pića sadrže visok udio kofeina, a pored toga mogu sadržavati više šećera od standardnih gaziranih sokova. Ipak, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti navodi da treba razlikovati energetska od sportskih pića jer takozvana sportska pića sadrže elektrolite koji mogu pomoći u ravnoteži soli i minerala . prenosi klix

