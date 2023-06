Ako planirate odmor ovog mjeseca: Šta kažu meteorolozi? Hoće li biti novih vremenskih neprilika do početka jula?

Federalni hidrometeorološki zavod donosi vremensku prognozu od 20. juna do 03. jula, koja će, vjerovatno, mnoge obradovati. Naročito one koji u ovom periodu planiraju svoje godišnje odmore.

Pretežno sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost preovladavat će do kraja ove radne sedmice. Temperatura zraka će rasti, tako da će od sredine sedmice vrućine biti vrlo izražene, a naručito u Hercegovini i na sjeveru Bosne.

Međutim, petak na prostoru Bosne i Hercegovine neće biti posve stabilan. U kasnim poslijepodnevnim satima izgledan je jači razvoj oblačnosti, kiša i izraženi lokalni pljuskovi.

Jutarnje temperature zraka varirat će od 14°C do 20°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 23°C. Najviše dnevne temperature pretežno između 30°C i 36°C, u Hercegovini lokalno i do 38°C.

Nažalost, nakon nekoliko izrazito toplih ljetnih dana, u dane vikenda i tokom zadnje sedmice u junu, prema raspoloživim sinoptičkim modelima prognozira se nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Nestabilne vremenske prilike uslovit će pad temperature zraka.

Najviše dnevne temperature u Bosni uglavnom do 30°C, a na prostoru Hercegovine do 33°C, navode iz FHMZ-a.

