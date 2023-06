ZNATE LI ZAŠTO VREĆICE ČIPSA NIKAD NISU DO KRAJA NAPUNJENE?

Iako bi ste mogli pretpostaviti da je vrećica samo djelomično napunjena kako bi se maksimizirale profitne marže, to također ima veze s iskustvom potrošača.

Punjenje vrećica čipsa samo do određenog dijela čini čips zaštićenijim tako da na kraju ima više cijelih komada za uživanje, piše Reader’s Digest. To je i zbog transporta čipsa jer je krhak, pa se lako može zgnječiti tokom svog putovanja do polica trgovina.

Ako se vrećice samo djelomično napune i ostavi prostor unutar njih, sprječava se usitnjavanje u prah. Međutim, ono što možda ne znate je da se vrećice ne pune zrakom prije nego što se zatvore.

Nitrogen se koristi za punjenje vrećica prije nego što se zatvore ne samo da stvori prostor za čips već i da ga održi svježim i aromatičnim. prneosi hayat

Facebook komentari