NEVJEROVATNA SCENA: MEDVJED UPAO U PEKARU I POJEO 60 KOLAČA, ZAPOSLENI GA JEDVA OTJERALI

Radnici u pekari „Taste by Spellbound“ u gradu Ejvonu u srijedu su utovarili kolače u kombi za isporuku kada se pojavio medvjed, piše Dnevnik.hr.

U Konektikatu živi između 1.000 i 1.200 crnih medvjeda, kaže državna agencija za zaštitu životne sredine, a viđeni su prošle godine u 158 od 169 gradova u državi.

Vlasnica pekare Mirijam Stivens napisala je u objavi na Instagramu da je čula zaposlenu Morin Vilijams kako vrišti i viče da je u garaži medvjed.

Vilijamsova je rekla da je vikala da uplaši medvjeda, ali se on povukao i vratio tri puta.

Dodala je da je medvjed jurnuo na nju, pa je ona izašla iz garaže i pobjegla.

Snimak sa nadzorne kamere prikazuje radnike pekare kako šetaju oko preduzeća kako bi pokušali da uplaše medvjeda, ali onda bježe nakon što ih on uplaši.

Na snimku se vidi kako medvjed vuče kontejner sa kolačima iz garaže na parking. Stivensova je rekao da je medvjed pojeo 60 kolača.

Pekar je konačno otjerao medvjeda pomoću automobilske sirene – rekla je Vilijamsova.

Četvoronogi lopov je otišao do dolaska policije i službenika iz Odjeljenja za energetiku i zaštitu životne sredine (DEEP) Konektikata.

Srećom, u ovom incidentu niko nije povrijeđen.

???? This hungry black bear barged into the garage of a Connecticut bakery on Wednesday, helping itself to 60 cupcakes. Read the full story: https://t.co/tHqC1h3jRp pic.twitter.com/xIfwZZHGrL

— WPRI 12 (@wpri12) May 26, 2023